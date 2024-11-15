На фондовом рынке стартовали торги БПИФ на индекс Мосбиржи
Активу присвоен тикер – BCSR. БПИФ инвестирует в ценные бумаги компаний, входящих в состав индекса Мосбиржи. Бенчмарком БПИФ выступает тот же индекс в отметке полной доходности «брутто». Дивиденды реинвестируются в фонд по мере поступления, что увеличивает результативность его работы, отметила биржа.
По словам управляющего директора по фондовому рынку Мосбиржи Бориса Блохина, это уже 14-й фонд под управлением БКС на бирже. Он добавил, что на Мосбирже торгуются крупнейшие отечественные предприятия, а потому и инвестиции в БПИФ, который следует за индексом, – «хороший способ в одно действие получить диверсифицированный портфель с последующей ребалансировкой».
Стоимость пая на момент формирования фонда – 10 руб., а рекомендуемый срок инвестирования – от трех лет. При владении паями свыше этого срока инвестор сможет получить налоговый вычет. Вознаграждение УК за управление фондом – 0,7% в год.
8 ноября Мосбиржа сообщила о рекордном уровне торгов фондами денежного рынка в октябре. Как подчеркивает площадка, октябрьский объем торгов на 40% больше предыдущего максимального значения в сентябре этого года. Расчетная стоимость чистых активов БПИФ, обращающихся на бирже, превысила 700 млрд руб., что почти в три раза больше, чем на начало 2024 г.