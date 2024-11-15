На фондовом рынке стартовали торги БПИФ на индекс Мосбиржи

По словам управляющего директора по фондовому рынку Мосбиржи Бориса Блохина, это уже 14-й фонд под управлением БКС на бирже. Он добавил, что на Мосбирже торгуются крупнейшие отечественные предприятия, а потому и инвестиции в БПИФ, который следует за индексом, – «хороший способ в одно действие получить диверсифицированный портфель с последующей ребалансировкой».