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На фондовом рынке стартовали торги БПИФ на индекс Мосбиржи

Ведомости

На фондовом рынке Мосбиржи стартовали торги биржевым паевым инвестиционным фондом (БПИФ) «БКС Индекс российского рынка» под управлением УК «БКС», сообщила торговая площадка.

Активу присвоен тикер – BCSR. БПИФ инвестирует в ценные бумаги компаний, входящих в состав индекса Мосбиржи. Бенчмарком БПИФ выступает тот же индекс в отметке полной доходности «брутто». Дивиденды реинвестируются в фонд по мере поступления, что увеличивает результативность его работы, отметила биржа.

По словам управляющего директора по фондовому рынку Мосбиржи Бориса Блохина, это уже 14-й фонд под управлением БКС на бирже. Он добавил, что на Мосбирже торгуются крупнейшие отечественные предприятия, а потому и инвестиции в БПИФ, который следует за индексом, – «хороший способ в одно действие получить диверсифицированный портфель с последующей ребалансировкой».

Стоимость пая на момент формирования фонда – 10 руб., а рекомендуемый срок инвестирования – от трех лет. При владении паями свыше этого срока инвестор сможет получить налоговый вычет. Вознаграждение УК за управление фондом – 0,7% в год.

8 ноября Мосбиржа сообщила о рекордном уровне торгов фондами денежного рынка в октябре. Как подчеркивает площадка, октябрьский объем торгов на 40% больше предыдущего максимального значения в сентябре этого года. Расчетная стоимость чистых активов БПИФ, обращающихся на бирже, превысила 700 млрд руб., что почти в три раза больше, чем на начало 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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