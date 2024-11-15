Чистая прибыль «Делимобиля» по РСБУ составила 130,6 млн рублей за девять месяцев
Чистая прибыль «Каршеринг Руссия» (бренд «Делимобиль») за девять месяцев 2024 г. по РСБУ составила 130,6 млн руб. против прибыли в 1,06 млрд руб. за тот же период в 2023 г., следует из данных отчета компании.
Выручка в отчетный период выросла с 12,3 млрд руб до 17,4 млрд руб. Валовая прибыль составила 3,2 млрд руб.
При этом прибыль до налогообложения снизилась с 1,5 млрд руб. до 500,6 млн руб.
В августе совет директоров «Делимобиля» рекомендовал выплатить первые в истории компании дивиденды в размере 176 млн руб. за шесть месяцев 2024 г., что составляет 1 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Каршеринг Руссия».
Как подчеркивают в компании, по итогам первого полугодия 2024 г. выручка «Делимобиля» увеличилась на 46% год к году до 12,7 млрд руб. Выручка от предоставления услуг каршеринга выросла на 51% год к году и достигла 10,4 млрд руб, а чистая прибыль компании по МСФО – 523 млн руб.
В январе 2024 г. Мосбиржа допустила к торгам обыкновенные акции «Каршеринг Руссия» под тикером DELI. Компания официально объявила о намерении провести IPO. По итогам процедуры ей удалось привлечь 4,2 млрд руб., капитализация составила 46,6 млрд руб.