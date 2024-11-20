ЦБ: только треть из 12,5 млн неквалифицированных инвесторов сдали тестирование
В России тест на сложные инструменты пока сумели сдать около трети из 12,5 млн инвесторов. Об этом рассказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута на конференции НАУФОР «Поведенческий контроль и надзор в целях защиты прав инвесторов».
По словам Мамуты, примерно 1 млн человек проходят тестирование ежеквартально. Представитель Центробанка уточнил, что примерно треть инвесторов проходят тестирование успешно, из них половина – с первого раза. Те, кто не прошли тестирование, отказываются от сложных инструментов в пользу простых. «Тяжелее всего тесты сдаются по сложным историям, "плечо" всегда вызывает у людей вопросы. Это уже понятная вещь, что начинающие инвесторы особенность торговли с "плечом" не до конца понимают», – отметил Мамута.
Обязательным тестирование неквалифицированных инвесторов для доступа к сложным инструментам стало с октября 2021 г. По состоянию на июль 2023 г. тесты на знание сложных фининструментов успешно прошли 2,4 млн человек. Так, на лето 2023 г., за полтора года с момента запуска тестирования неквалифицированных инвесторов перед сделками со сложными финансовыми инструментами в нем приняли участие 7,5 млн человек.
В ЦБ заявляли, что в первый год с тестами справились 31,3% участников (1,92 млн инвесторов), в последующие полгода их доля увеличилась до 37,4% (0,51 млн). При этом из них 55% инвесторов верно отвечают на тесты с первого раза, а с трех и более попыток – 25%. В первый год доля таких инвесторов была выше – 30%, ее снижение говорит, вероятно, о «повышении уровня осознанности инвесторов» – меньше участников стали сдавать тесты путем перебора вариантов ответов, сообщал ЦБ.
15 мая глава ЦБ Эльвира Набиуллина на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок – 2024» заявила, что регулятор планирует обособить ценные бумаги эмитентов с недостаточным раскрытием информации. Перед покупкой таких бумаг неквалифицированным инвесторам нужно будет проходить тестирование.
Набиуллина пояснила, что обособление бумаг коснется эмитентов, которые раскрывают о себе информацию на уровне ниже необходимого минимума, который защищает права инвесторов. Уровень листинга для эмитента будет сохраняться, как и присутствие в котировальных списках, но инвесторы за счет обособления будут предупреждены о рисках, уточнила глава ЦБ.