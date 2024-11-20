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ЦБ: только треть из 12,5 млн неквалифицированных инвесторов сдали тестирование

Ведомости

В России тест на сложные инструменты пока сумели сдать около трети из 12,5 млн инвесторов. Об этом рассказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута на конференции НАУФОР «Поведенческий контроль и надзор в целях защиты прав инвесторов».

По словам Мамуты, примерно 1 млн человек проходят тестирование ежеквартально. Представитель Центробанка уточнил, что примерно треть инвесторов проходят тестирование успешно, из них половина – с первого раза. Те, кто не прошли тестирование, отказываются от сложных инструментов в пользу простых. «Тяжелее всего тесты сдаются по сложным историям, "плечо" всегда вызывает у людей вопросы. Это уже понятная вещь, что начинающие инвесторы особенность торговли с "плечом" не до конца понимают», – отметил Мамута.

Обязательным тестирование неквалифицированных инвесторов для доступа к сложным инструментам стало с октября 2021 г. По состоянию на июль 2023 г. тесты на знание сложных фининструментов успешно прошли 2,4 млн человек. Так, на лето 2023 г., за полтора года с момента запуска тестирования неквалифицированных инвесторов перед сделками со сложными финансовыми инструментами в нем приняли участие 7,5 млн человек.

В ЦБ заявляли, что в первый год с тестами справились 31,3% участников (1,92 млн инвесторов), в последующие полгода их доля увеличилась до 37,4% (0,51 млн). При этом из них 55% инвесторов верно отвечают на тесты с первого раза, а с трех и более попыток – 25%. В первый год доля таких инвесторов была выше – 30%, ее снижение говорит, вероятно, о «повышении уровня осознанности инвесторов» – меньше участников стали сдавать тесты путем перебора вариантов ответов, сообщал ЦБ.

15 мая глава ЦБ Эльвира Набиуллина на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок – 2024» заявила, что регулятор планирует обособить ценные бумаги эмитентов с недостаточным раскрытием информации. Перед покупкой таких бумаг неквалифицированным инвесторам нужно будет проходить тестирование.

Набиуллина пояснила, что обособление бумаг коснется эмитентов, которые раскрывают о себе информацию на уровне ниже необходимого минимума, который защищает права инвесторов. Уровень листинга для эмитента будет сохраняться, как и присутствие в котировальных списках, но инвесторы за счет обособления будут предупреждены о рисках, уточнила глава ЦБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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