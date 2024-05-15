ЦБ может ввести дополнительное тестирование для «неквалов» при покупке бумаг

Набиуллина пояснила, что обособление бумаг коснется эмитентов, которые раскрывают о себе информацию на уровне ниже необходимого минимума, который защищает права инвесторов. Уровень листинга для эмитента будет сохраняться, как и присутствие в котировальных списках, но инвесторы за счет обособления будут предупреждены о рисках, уточнила глава ЦБ.