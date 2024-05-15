ЦБ может ввести дополнительное тестирование для «неквалов» при покупке бумаг
Банк России планирует обособить ценные бумаги эмитентов с недостаточным раскрытием информации. Перед покупкой таких бумаг неквалифицированным инвесторам нужно будет проходить тестирование, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок – 2024».
Набиуллина пояснила, что обособление бумаг коснется эмитентов, которые раскрывают о себе информацию на уровне ниже необходимого минимума, который защищает права инвесторов. Уровень листинга для эмитента будет сохраняться, как и присутствие в котировальных списках, но инвесторы за счет обособления будут предупреждены о рисках, уточнила глава ЦБ.
Обособление будет своего рода «сигнальной системой» для «неквалов», подчеркнула Набиуллина. Проект нормативного акта о введении дополнительного тестирования по ценным бумагам эмитентов с недостаточным раскрытием регулятор опубликует в ближайшее время, уточнила она. Глава ЦБ также отметила, что для реализации этой инициативы потребуется внести поправки в закон о рынке ценных бумаг.
С 2022 по 2023 г. Минфин разрешал компаниям не раскрывать свои финансовые результаты, чтобы защититься от санций. Послабление перестало действовать с 1 июля 2023 г. В январе 2024 г. «Интерфакс» подсчитал, что число раскрывающих отчеты эмитентов увеличилось впервые с 2019 г.