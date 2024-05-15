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ЦБ может ввести дополнительное тестирование для «неквалов» при покупке бумаг

Ведомости

Банк России планирует обособить ценные бумаги эмитентов с недостаточным раскрытием информации. Перед покупкой таких бумаг неквалифицированным инвесторам нужно будет проходить тестирование, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок – 2024».

Набиуллина пояснила, что обособление бумаг коснется эмитентов, которые раскрывают о себе информацию на уровне ниже необходимого минимума, который защищает права инвесторов. Уровень листинга для эмитента будет сохраняться, как и присутствие в котировальных списках, но инвесторы за счет обособления будут предупреждены о рисках, уточнила глава ЦБ. 

Обособление будет своего рода «сигнальной системой» для «неквалов», подчеркнула Набиуллина. Проект нормативного акта о введении дополнительного тестирования по ценным бумагам эмитентов с недостаточным раскрытием регулятор опубликует в ближайшее время, уточнила она. Глава ЦБ также отметила, что для реализации этой инициативы потребуется внести поправки в закон о рынке ценных бумаг.

С 2022 по 2023 г. Минфин разрешал компаниям не раскрывать свои финансовые результаты, чтобы защититься от санций. Послабление перестало действовать с 1 июля 2023 г. В январе 2024 г. «Интерфакс» подсчитал, что число раскрывающих отчеты эмитентов увеличилось впервые с 2019 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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