Индекс Мосбиржи скорректировался после принятия новой ядерной доктрины России
Накануне российский рынок акций завершил день снижением более чем на 3%. Индекс Мосбиржи начал снижение более чем на 2,5% на фоне геополитической напряженности и кратковременной приостановкой торгов, опустившись до отметки в 2623 п. Лидерами падения выступили бумаги ПАО «ФСК-Россети» (-6,5%) и «Сургутнефтегаза» (-5,8%). С начала года индекс снизился чуть более чем на 14%.
14 ноября индекс Мосбиржи впервые с 6 ноября опустился ниже 2700 п. «Ведомости» писали о приближении российского рынка акций к годовым минимумам. За октябрь индекс Мосбиржи потерял 10%, опустившись до 2560,2 п. Откат от годового пика, достигнутого в мае, составил 27%. Бенчмарк планомерно снижался на протяжении всего месяца, но ускорил падение после решения Банка России 25 октября поднять ключевую ставку сразу на 200 б. п. до 21%.