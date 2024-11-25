ФНС требует от инвесторов с трансформированными ИИС вернуть налоговый вычет
ФНС стала рассылать тем инвесторам, кто в 2024 г. трансформировал старый индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) ИИС в ИИС-3 и дополнительно открывал новые счета, требования о возврате вычетов, сообщил профильный онлайн-сервис «НДФЛка.ру».
По информации РБК, в одном из писем со стороны налоговой указывается, что инвестор открыл ИИС-1 в 2021 г., в течение трех лет заявлял инвестиционный налоговый вычет в размере 400 000 руб. и получал обратно по 52 000 руб. за каждый год. В 2024 г., по данным налоговой, инвестор открыл еще два ИИС, в связи с чем ФНС требует от него вернуть 156 000 руб. Возможность открывать ИИС появилась у российских инвесторов в январе 2015 г. До января 2024 г. существовало два вида таких счетов – ИИС первого (ИИС-1) и второго типа (ИИС-2), отличавшиеся видом налоговых вычетов – за взносы и на доходы. С 1 января 2024 г. инвесторы могут открывать только один вид ИИС – третьего типа (ИИС-3). Предыдущие типы счетов, открытые до этой даты, продолжат действовать, но открывать их уже не получится. ИИС-3 предусматривает сразу оба типа налоговых вычетов.
15 ноября Центробанк сообщил об увеличении числа ИИС до 6 млн. Основной прирост числа счетов обеспечили клиенты брокеров, которые за квартал внесли на ИИС рекордную с конца 2022 г. сумму в 21 млрд руб. (нетто-приток). Кварталом ранее сумма была в 3,5 раза меньше – 6 млрд руб. Средний размер брокерских ИИС за квартал почти не изменился и остался вблизи 82 000 руб. Объем активов на всех ИИС по итогам III квартала сократился до 521 млрд руб. с 525,4 млрд руб. по итогам II квартала и 545 млрд руб. по результатам I квартала. Для сравнения, на конец 2021 г. общая сумма активов составляла 551 млрд руб., но в 2022 г. опустилась до 445 млрд.