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ФНС требует от инвесторов с трансформированными ИИС вернуть налоговый вычет

Ведомости

ФНС стала рассылать тем инвесторам, кто в 2024 г. трансформировал старый индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) ИИС в ИИС-3 и дополнительно открывал новые счета, требования о возврате вычетов, сообщил профильный онлайн-сервис «НДФЛка.ру».

По информации РБК, в одном из писем со стороны налоговой указывается, что инвестор открыл ИИС-1 в 2021 г., в течение трех лет заявлял инвестиционный налоговый вычет в размере 400 000 руб. и получал обратно по 52 000 руб. за каждый год. В 2024 г., по данным налоговой, инвестор открыл еще два ИИС, в связи с чем ФНС требует от него вернуть 156 000 руб. Возможность открывать ИИС появилась у российских инвесторов в январе 2015 г. До января 2024 г. существовало два вида таких счетов – ИИС первого (ИИС-1) и второго типа (ИИС-2), отличавшиеся видом налоговых вычетов – за взносы и на доходы. С 1 января 2024 г. инвесторы могут открывать только один вид ИИС – третьего типа (ИИС-3). Предыдущие типы счетов, открытые до этой даты, продолжат действовать, но открывать их уже не получится. ИИС-3 предусматривает сразу оба типа налоговых вычетов.

15 ноября Центробанк сообщил об увеличении числа ИИС до 6 млн. Основной прирост числа счетов обеспечили клиенты брокеров, которые за квартал внесли на ИИС рекордную с конца 2022 г. сумму в 21 млрд руб. (нетто-приток). Кварталом ранее сумма была в 3,5 раза меньше – 6 млрд руб. Средний размер брокерских ИИС за квартал почти не изменился и остался вблизи 82 000 руб. Объем активов на всех ИИС по итогам III квартала сократился до 521 млрд руб. с 525,4 млрд руб. по итогам II квартала и 545 млрд руб. по результатам I квартала. Для сравнения, на конец 2021 г. общая сумма активов составляла 551 млрд руб., но в 2022 г. опустилась до 445 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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