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Совет директоров Nebius передумал проводить байбэк своих акций

Ведомости

Совет директоров нидерландской компании Nebius N.V. (ранее Yandex N.V., бывшая материнская компания «Яндекса») пришел к выводу о нецелесообразности проведения программы обратного выкупа акций, говорится в сообщении компании.

«Решение о потенциальном обратном выкупе акций первоначально было сделано ради бывших акционеров компании, которые хотели выйти из этого бизнеса, особенно в свете продолжительной приостановки торгов на Nasdaq», – приводятся в сообщении слова председателя правления Nebius Джона Бойнтона.

По его словам, основываясь на высокой ликвидности и технической динамике после возобновления торгов на бирже Nasdaq, в компании посчитали, что те акционеры, которые, возможно, хотели выйти из актива, имели возможность сделать это по цене, превышающей максимальную цену обратного выкупа, установленную акционерами.

Как следует из заявления компании, решение об отказе гарантий в выкупе акций класса А связано с сильной динамикой торгов и ликвидностью акций с момента возобновления торгов бумагами компании на американской бирже Nasdaq 21 октября 2024 г. 16 августа акционеры компании утвердили возможность проведения выкупа с максимальной ценой байбэка в $10,5 за акцию. В рамках обратного выкупа компания намеревалась приобрести до 81 млн юнитов.

10 июля около 100 миноритариев нидерландской Yandex N.V., не получивших ценные бумаги российского «Яндекса» в рамках обмена, обратились в Арбитражный суд Москвы. 10 июля розничные инвесторы подали иск к УК «Солид менеджмент» – доверительному управляющему ЗПИФ «Консорциум. Первый», пайщики которого являются бенефициарами отечественной IТ-компании. Заявители требуют обязать ЗПИФ в лице «Солид менеджмента» либо обменять их обыкновенные акции Yandex N.V. класса А на бумаги «Яндекса» в соотношении 1 к 1, либо выкупить по рыночной цене – 4250 руб. за штуку.

13 мая этого года «Солид менеджмент» предложил миноритариям Yandex N.V. выкупить у них обыкновенные акции класса А по 1251,8 руб. за бумагу или обменять их на акции российского МКПАО «Яндекс» в соотношении 1 к 1. Поучаствовать в процессе могли только акционеры Yandex N.V., которые купили бумаги на Московской бирже и «СПБ бирже» либо успели зачислить их на счета в российских депозитариях до 30 ноября 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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