Совет директоров Nebius передумал проводить байбэк своих акций
«Решение о потенциальном обратном выкупе акций первоначально было сделано ради бывших акционеров компании, которые хотели выйти из этого бизнеса, особенно в свете продолжительной приостановки торгов на Nasdaq», – приводятся в сообщении слова председателя правления Nebius Джона Бойнтона.
По его словам, основываясь на высокой ликвидности и технической динамике после возобновления торгов на бирже Nasdaq, в компании посчитали, что те акционеры, которые, возможно, хотели выйти из актива, имели возможность сделать это по цене, превышающей максимальную цену обратного выкупа, установленную акционерами.
Как следует из заявления компании, решение об отказе гарантий в выкупе акций класса А связано с сильной динамикой торгов и ликвидностью акций с момента возобновления торгов бумагами компании на американской бирже Nasdaq 21 октября 2024 г. 16 августа акционеры компании утвердили возможность проведения выкупа с максимальной ценой байбэка в $10,5 за акцию. В рамках обратного выкупа компания намеревалась приобрести до 81 млн юнитов.
10 июля около 100 миноритариев нидерландской Yandex N.V., не получивших ценные бумаги российского «Яндекса» в рамках обмена, обратились в Арбитражный суд Москвы. 10 июля розничные инвесторы подали иск к УК «Солид менеджмент» – доверительному управляющему ЗПИФ «Консорциум. Первый», пайщики которого являются бенефициарами отечественной IТ-компании. Заявители требуют обязать ЗПИФ в лице «Солид менеджмента» либо обменять их обыкновенные акции Yandex N.V. класса А на бумаги «Яндекса» в соотношении 1 к 1, либо выкупить по рыночной цене – 4250 руб. за штуку.
13 мая этого года «Солид менеджмент» предложил миноритариям Yandex N.V. выкупить у них обыкновенные акции класса А по 1251,8 руб. за бумагу или обменять их на акции российского МКПАО «Яндекс» в соотношении 1 к 1. Поучаствовать в процессе могли только акционеры Yandex N.V., которые купили бумаги на Московской бирже и «СПБ бирже» либо успели зачислить их на счета в российских депозитариях до 30 ноября 2023 г.