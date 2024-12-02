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Акции Intel дорожают на фоне сообщения об отставке главы компании

Ведомости

Акции американской технологической компании Intel дорожают на фоне новости о том, что главный исполнительный директор Пэт Гелсингер ушел в отставку и покинул совет директоров. По состоянию на 17:30 мск стоимость приобретения обыкновенной акции компании составила $24,9, прибавив в цене около 3,7%, свидетельствуют данные Nasdaq.

Как отмечает The Wall Street Journal (WSJ), Гелсингер руководил Intel почти четыре года и за это время акции компании потеряли в цене почти 60%. По данным издания, компания начала сильно проигрывать технологическим конкурентам и терять долю рынка, особенно в секторе искусственного интеллекта. Временно исполнять обязанности CEO будут главный финансовый директор Дэвид Зинснер и исполнительный вице-президент Мишель Холтхаус, а место председателя совета директоров на временной основе займет Фрэнк Йери.

21 ноября завершилась неделя отчетности бигтех-компаний. Intel получила огромный убыток в $16,6 млрд в III квартале 2024 г., но дала оптимистичный прогноз продаж на следующий квартал в $13,3–14,3 млрд выручки. 21 октября WSJ называла проблемы в Intel чрезвычайной ситуацией для США.

27 сентября Financial Times сообщала, что правительство США выделит Intel финансирование на сумму $8,5 млрд к концу года. Это связано с предложением о поглощении со стороны производителя чипов для мобильных телефонов Qualcomm. Само предложение поступило на фоне самого серьезного кризиса для Intel за всю историю. Как отмечала WSJ, это может стать одной из крупнейших и наиболее значимых сделок за последние годы. Во II квартале этого года Intel получила приблизительно $12,83 млрд выручки, что на 1% меньше аналогичного периода прошлого года, и чистый убыток в размере $1,61 млрд – после чистой прибыли в $1,48 млрд в прошлом году. Тогда же Intel объявила о намерении сократить около 15% штата.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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