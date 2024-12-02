Акции Intel дорожают на фоне сообщения об отставке главы компании
Акции американской технологической компании Intel дорожают на фоне новости о том, что главный исполнительный директор Пэт Гелсингер ушел в отставку и покинул совет директоров. По состоянию на 17:30 мск стоимость приобретения обыкновенной акции компании составила $24,9, прибавив в цене около 3,7%, свидетельствуют данные Nasdaq.
Как отмечает The Wall Street Journal (WSJ), Гелсингер руководил Intel почти четыре года и за это время акции компании потеряли в цене почти 60%. По данным издания, компания начала сильно проигрывать технологическим конкурентам и терять долю рынка, особенно в секторе искусственного интеллекта. Временно исполнять обязанности CEO будут главный финансовый директор Дэвид Зинснер и исполнительный вице-президент Мишель Холтхаус, а место председателя совета директоров на временной основе займет Фрэнк Йери.
21 ноября завершилась неделя отчетности бигтех-компаний. Intel получила огромный убыток в $16,6 млрд в III квартале 2024 г., но дала оптимистичный прогноз продаж на следующий квартал в $13,3–14,3 млрд выручки. 21 октября WSJ называла проблемы в Intel чрезвычайной ситуацией для США.
27 сентября Financial Times сообщала, что правительство США выделит Intel финансирование на сумму $8,5 млрд к концу года. Это связано с предложением о поглощении со стороны производителя чипов для мобильных телефонов Qualcomm. Само предложение поступило на фоне самого серьезного кризиса для Intel за всю историю. Как отмечала WSJ, это может стать одной из крупнейших и наиболее значимых сделок за последние годы. Во II квартале этого года Intel получила приблизительно $12,83 млрд выручки, что на 1% меньше аналогичного периода прошлого года, и чистый убыток в размере $1,61 млрд – после чистой прибыли в $1,48 млрд в прошлом году. Тогда же Intel объявила о намерении сократить около 15% штата.