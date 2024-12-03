Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ 4 декабря
Министерство финансов проведет аукционы по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26246RMFS и облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска № 29026RMFS, сообщается на сайте ведомства.
Аукционы пройдут 4 декабря в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске. В качестве даты погашения ОФЗ-ПД указывается 12 марта 2036 г., а даты погашения ОФЗ-ПК – 4 сентября 2038 г.
«Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности», – говорится в сообщении Минфина.
В России государственные облигации используются как инструмент управления госдолгом и финансирования различных государственных программ, писали «Ведомости». Министерство финансов для покрытия дефицита федерального бюджета и погашения долговых обязательств выпускает облигации федерального займа.