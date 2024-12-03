Минфин выпустил замещающие еврооблигации на $40 млрд
Министерство финансов сообщило об эмиссии замещающих суверенных еврооблигаций. В общей сложности будет размещено 13 выпусков на совокупный объем $40,75 млрд, следует из заявления на сайте ведомства.
«Дата замещения еврооблигаций Российской Федерации: 5 декабря 2024 г.», – сообщили в Минфине. Размещение замещающих еврооблигаций производится без их оплаты денежными средствами – путем замены на замещаемые евробонды в соотношении один к одному, уточнили в министерстве.
Ведомство решило провести замещение девяти долларовых выпусков евробондов и четырех выпусков в евро. Общий объем выпусков в долларах составляет $35,23 млрд, а в евро – 5,25 млрд.
В июле 2023 г. Госдума одобрила изменения в Бюджетный кодекс РФ, согласно которым Минфин наделяется полномочиями по замещению находящихся в обращении суверенных еврооблигаций на выпуски новых бумаг с аналогичными условиями. В документе отмечалось, что замещение может быть произведено после одобрения этой инициативы инвесторами.
В августе этого года президент России Владимир Путин подписал указ, необходимый для замещения суверенных евробондов России. В опубликованном документе отмечено, что замещение проводится путем получения Минфином от держателей еврооблигаций РФ, находящихся в обращении. В сентябре Минфин объявил о начале замещения суверенных еврооблигаций.