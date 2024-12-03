Минфин выпустил замещающие еврооблигации на $40 млрд

В июле 2023 г. Госдума одобрила изменения в Бюджетный кодекс РФ, согласно которым Минфин наделяется полномочиями по замещению находящихся в обращении суверенных еврооблигаций на выпуски новых бумаг с аналогичными условиями. В документе отмечалось, что замещение может быть произведено после одобрения этой инициативы инвесторами.