В Softline сообщили о выходе на рынок Индонезии
Группа IT-компаний Softline (ПАО «Софтлайн») объявила об открытии офиса в Индонезии. Основной целью будет продвижение собственных продуктов и сервисов, а также решений фокусных вендоров, по которым группа обладает высокой экспертизой и видит соответствующий потенциал для развития, говорится в сообщении компании.
Как отмечают в группе, выход на новый рынок соответствует стратегии международной экспансии, в рамках которой Softline в 2024 г. открыла офисы в Казахстане, Узбекистане, ОАЭ и Вьетнаме. Также в компании подчеркнули, что были определены направления, на которых группа сконцентрируется в рамках продвижения ИТ-продуктов на рынке Индонезии. В первую очередь это решения в сфере кибербезопасности и отраслевые решения на базе искусственного интеллекта (ИИ) в области цифровой трансформации, в том числе роботизации процессов.
3 декабря ТАСС со ссылкой на источник на IT-рынке писал, что Softline планирует в ближайший год вывести на биржу сразу три свои дочерние компании, объединив их в субхолдинг. По информации агентства, речь идет о системном интеграторе Bell Integrator, центре экспертизы по разработке «Девелоника» и разработчике бизнес-приложений SL Soft. Компания планирует провести их IPO во втором полугодии 2025 г., оно может пройти на Мосбирже, уточняет источник. Как отметил собеседник издания, все структуры ориентированы на разработку собственных и заказных IT-решений, а капитализация составляет порядка 40 млрд руб.
14 ноября Softline сообщила о росте чистой прибыли до 3 млрд руб. в III квартале. Оборот за отчетный период увеличился на 28% до 28,3 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 43% год к году и составила 8,2 млрд руб. Доля валовой прибыли, полученной компанией от продажи высокорентабельных решений собственного производства, составила 65%. В результате рентабельность достигла 29%. Скорректированная EBITDA выросла более чем двукратно – до 1,2 млрд руб. в III квартале 2024 г.