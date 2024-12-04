В Softline сообщили о выходе на рынок Индонезии

3 декабря ТАСС со ссылкой на источник на IT-рынке писал, что Softline планирует в ближайший год вывести на биржу сразу три свои дочерние компании, объединив их в субхолдинг. По информации агентства, речь идет о системном интеграторе Bell Integrator, центре экспертизы по разработке «Девелоника» и разработчике бизнес-приложений SL Soft. Компания планирует провести их IPO во втором полугодии 2025 г., оно может пройти на Мосбирже, уточняет источник. Как отметил собеседник издания, все структуры ориентированы на разработку собственных и заказных IT-решений, а капитализация составляет порядка 40 млрд руб.