«Фосагро» увеличила инвестиции в производство на 17% в 2024 году
Один из крупнейших российских производителей удобрений «Фосагро» в 2024 г. увеличил объемы инвестиций в производство на 17% до 75 млрд руб., говорится в сообщении компании.
В сумме за 2022-2024 гг. компанией инвестировано 203 млрд руб. Как добавили в компании, по итогам года ожидается исторический рекорд годового объема выпуска готовой продукции – более 11,7 млн т с приростом в 4% год к году. Этот показатель в основном связан с выходом в текущем году на проектную мощность Волховского производственного комплекса компании. Ожидается, что налоговые отчисления компании в бюджеты всех уровней достигнут 77 млрд руб., что на 12% больше, чем за аналогичный прошлогодний период. По итогам трех лет налоговые отчисления компании составят 206 млрд руб.
7 ноября совет директоров (СД) «Фосагро» рекомендовал дивиденды за девять месяцев 2024 г. в размере 249 руб. на акцию. В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов СД рекомендовал установить 22 декабря 2024 г. Внеочередное общее собрание акционеров, которое рассмотрит данный вопрос, пройдет 11 декабря в заочной форме, следует из сообщения компании. Ранее акционеры компании утвердили 117 руб. на акцию в виде дивидендов за первое полугодие текущего года.