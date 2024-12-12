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«Фосагро» увеличила инвестиции в производство на 17% в 2024 году

Ведомости

Один из крупнейших российских производителей удобрений «Фосагро» в 2024 г. увеличил объемы инвестиций в производство на 17% до 75 млрд руб., говорится в сообщении компании.

В сумме за 2022-2024 гг. компанией инвестировано 203 млрд руб. Как добавили в компании, по итогам года ожидается исторический рекорд годового объема выпуска готовой продукции – более 11,7 млн т с приростом в 4% год к году. Этот показатель в основном связан с выходом в текущем году на проектную мощность Волховского производственного комплекса компании. Ожидается, что налоговые отчисления компании в бюджеты всех уровней достигнут 77 млрд руб., что на 12% больше, чем за аналогичный прошлогодний период. По итогам трех лет налоговые отчисления компании составят 206 млрд руб.

7 ноября совет директоров (СД) «Фосагро» рекомендовал дивиденды за девять месяцев 2024 г. в размере 249 руб. на акцию. В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов СД рекомендовал установить 22 декабря 2024 г. Внеочередное общее собрание акционеров, которое рассмотрит данный вопрос, пройдет 11 декабря в заочной форме, следует из сообщения компании. Ранее акционеры компании утвердили 117 руб. на акцию в виде дивидендов за первое полугодие текущего года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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