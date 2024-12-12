«Фосагро» увеличила инвестиции в производство на 17% в 2024 году

В сумме за 2022-2024 гг. компанией инвестировано 203 млрд руб. Как добавили в компании, по итогам года ожидается исторический рекорд годового объема выпуска готовой продукции – более 11,7 млн т с приростом в 4% год к году. Этот показатель в основном связан с выходом в текущем году на проектную мощность Волховского производственного комплекса компании. Ожидается, что налоговые отчисления компании в бюджеты всех уровней достигнут 77 млрд руб., что на 12% больше, чем за аналогичный прошлогодний период. По итогам трех лет налоговые отчисления компании составят 206 млрд руб.