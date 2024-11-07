СД «Фосагро» рекомендовал дивиденды в 249 рублей на акцию за девять месяцев

В компании также сообщили об увеличении выручки по МФСО за девять месяцев 2024 г. до 371 млрд руб., что на 12,8% больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Чистая прибыль составила 64,8 млрд руб. против 56,7 млрд в прошлом году. Показатель скорректированной чистой прибыли (определяется как чистая прибыль без учета прибыли или убытка от курсовых разниц) составил 72,9 млрд руб. против 82,8 млрд. EBITDA компании составила 123,5 млрд руб., снизившись на 18,2% к показателю аналогичного периода прошлого года в 151 млрд руб. Чистый долг компании составил 272 млрд руб. Свободный денежный поток также сократился на 55,6%, с 80,9 млрд руб. до 35,9 млрд.