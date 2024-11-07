СД «Фосагро» рекомендовал дивиденды в 249 рублей на акцию за девять месяцев
В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов СД рекомендовал установить 22 декабря 2024 г. Внеочередное общее собрание акционеров, которое рассмотрит данный вопрос, пройдет 11 декабря в заочной форме, следует из сообщения компании. Ранее акционеры компании утвердили 117 руб. на акцию в виде дивидендов за первое полугодие текущего года.
В компании также сообщили об увеличении выручки по МФСО за девять месяцев 2024 г. до 371 млрд руб., что на 12,8% больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Чистая прибыль составила 64,8 млрд руб. против 56,7 млрд в прошлом году. Показатель скорректированной чистой прибыли (определяется как чистая прибыль без учета прибыли или убытка от курсовых разниц) составил 72,9 млрд руб. против 82,8 млрд. EBITDA компании составила 123,5 млрд руб., снизившись на 18,2% к показателю аналогичного периода прошлого года в 151 млрд руб. Чистый долг компании составил 272 млрд руб. Свободный денежный поток также сократился на 55,6%, с 80,9 млрд руб. до 35,9 млрд.
9 октября стало известно, что совладельцы «Фосагро» пожаловались на препятствия в доступе к правосудию Англии. В частности, санкции мешают им привлечь местных юристов и полноценно участвовать в споре против кипрской «дочки» «Ренессанс капитала» Renaissance Securities по поводу заблокированных активов. Об этом заявили российские адвокаты компаний из бюро «Трубор», говорится в материалах Высокого суда Англии и Уэльса. Ранее этот суд запретил компаниям Андрея Гурьева-старшего и членов его семьи судиться с Renaissance Securities в России.