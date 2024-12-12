Мосбиржа предложила освободить инвесторов во время IPO от налогов на дивиденды
Кроме того, можно дать налоговые льготы акционерам, продающим пакеты на бирже, отметила Курицына, добавив, что, несмотря на сложность данной темы, они продолжают настаивать на необходимости изучения возможностей налоговой поддержки и налогового стимулирования как для эмитентов, так и для инвесторов. Она упомянула, что это также может включать дифференциацию ставок налогов на дивиденды для публичных и непубличных компаний.
Курицына объяснила, что эти меры необходимы для повышения глубины рынка. Она сказала, что у них есть пайплайн эмитентов частных и пайплайн эмитентов государственных, с которыми работает Минфин, но они сталкиваются с недостаточной глубиной самого финансового рынка.
9 декабря Мосбиржа подготовила стандарты проведения первичного публичного предложения акций (IPO) для компаний, желающих разместиться на ее площадке. До 2022 г. на IPO в основном выходили крупные российские компании. Они привлекали в капитал большое число иностранных инвесторов, и поэтому сделки должны были соответствовать международным требованиям. С 2022 г. такая необходимость ушла, и по мере роста числа размещений на российском рынке участники пришли к выводу о целесообразности разработки собственных стандартов IPO, пояснила «Ведомостям» директор департамента Мосбиржи по работе с эмитентами Наталья Логинова.