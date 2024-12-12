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Мосбиржа предложила освободить инвесторов во время IPO от налогов на дивиденды

Ведомости

Инвесторов в акции на первом публичном размещении (IPO) можно будет на 3–5 лет освободить от налогов на доходы в виде дивидендов, предложила в Думе GR-директор Мосбиржи Елена Курицына, передает РБК.

Кроме того, можно дать налоговые льготы акционерам, продающим пакеты на бирже, отметила Курицына, добавив, что, несмотря на сложность данной темы, они продолжают настаивать на необходимости изучения возможностей налоговой поддержки и налогового стимулирования как для эмитентов, так и для инвесторов. Она упомянула, что это также может включать дифференциацию ставок налогов на дивиденды для публичных и непубличных компаний.

Курицына объяснила, что эти меры необходимы для повышения глубины рынка. Она сказала, что у них есть пайплайн эмитентов частных и пайплайн эмитентов государственных, с которыми работает Минфин, но они сталкиваются с недостаточной глубиной самого финансового рынка.

9 декабря Мосбиржа подготовила стандарты проведения первичного публичного предложения акций (IPO) для компаний, желающих разместиться на ее площадке. До 2022 г. на IPO в основном выходили крупные российские компании. Они привлекали в капитал большое число иностранных инвесторов, и поэтому сделки должны были соответствовать международным требованиям. С 2022 г. такая необходимость ушла, и по мере роста числа размещений на российском рынке участники пришли к выводу о целесообразности разработки собственных стандартов IPO, пояснила «Ведомостям» директор департамента Мосбиржи по работе с эмитентами Наталья Логинова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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