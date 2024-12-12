Мосбиржа предложила освободить инвесторов во время IPO от налогов на дивиденды

Кроме того, можно дать налоговые льготы акционерам, продающим пакеты на бирже, отметила Курицына, добавив, что, несмотря на сложность данной темы, они продолжают настаивать на необходимости изучения возможностей налоговой поддержки и налогового стимулирования как для эмитентов, так и для инвесторов. Она упомянула, что это также может включать дифференциацию ставок налогов на дивиденды для публичных и непубличных компаний.