WGC спрогнозировал замедление роста цен на золото в 2025 году
Цены на золото, которые в 2024 г. выросли более чем на 30%, в следующем году будут расти более медленно, сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз Всемирного совета по золоту (World Gold Council).
По данным WGC, золото может показать лучший годовой результат роста за более чем десятилетие и остается одним из наиболее эффективных активов года. Прогноз на 2025 г., учитывая возможное снижение ставок Федеральной резервной системой США на 100 базисных пунктов к концу года, а также небольшое снижение инфляции в США, предполагает, что золото может продолжить торговаться в том же диапазоне, что и в конце 2024 г., с потенциалом невысокого, но все же роста.
WGC подчеркивает, что спрос на золото со стороны мировых центральных банков остается высоким, хотя он может завершить текущий год ниже рекордных уровней предыдущих лет. Аналитики WGC добавляют, что интерес к покупке металла со стороны центральных банков будет сохраняться и в 2025 г.
10 декабря стоимость золота впервые превысила $2700 с конца ноября. Как отмечала The Wall Street Journal (WSJ), золото было подкреплено оптимизмом в отношении фискальных стимулов со стороны Китая и спросом на активы-убежища на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке и в Европе. Согласно официальным данным, запасы золота в Народном банке Китая в прошлом месяце выросли на 160 000 тройских унций – до 72,96 млн тройских унций.