Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

WGC спрогнозировал замедление роста цен на золото в 2025 году

Ведомости

Цены на золото, которые в 2024 г. выросли более чем на 30%, в следующем году будут расти более медленно, сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз Всемирного совета по золоту (World Gold Council).

По данным WGC, золото может показать лучший годовой результат роста за более чем десятилетие и остается одним из наиболее эффективных активов года. Прогноз на 2025 г., учитывая возможное снижение ставок Федеральной резервной системой США на 100 базисных пунктов к концу года, а также небольшое снижение инфляции в США, предполагает, что золото может продолжить торговаться в том же диапазоне, что и в конце 2024 г., с потенциалом невысокого, но все же роста.

WGC подчеркивает, что спрос на золото со стороны мировых центральных банков остается высоким, хотя он может завершить текущий год ниже рекордных уровней предыдущих лет. Аналитики WGC добавляют, что интерес к покупке металла со стороны центральных банков будет сохраняться и в 2025 г.

10 декабря стоимость золота впервые превысила $2700 с конца ноября. Как отмечала The Wall Street Journal (WSJ), золото было подкреплено оптимизмом в отношении фискальных стимулов со стороны Китая и спросом на активы-убежища на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке и в Европе. Согласно официальным данным, запасы золота в Народном банке Китая в прошлом месяце выросли на 160 000 тройских унций – до 72,96 млн тройских унций.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных