WGC спрогнозировал замедление роста цен на золото в 2025 году

По данным WGC, золото может показать лучший годовой результат роста за более чем десятилетие и остается одним из наиболее эффективных активов года. Прогноз на 2025 г., учитывая возможное снижение ставок Федеральной резервной системой США на 100 базисных пунктов к концу года, а также небольшое снижение инфляции в США, предполагает, что золото может продолжить торговаться в том же диапазоне, что и в конце 2024 г., с потенциалом невысокого, но все же роста.