Фунт стерлингов колеблется вблизи максимума по отношению к евро с Brexit

«Фунт стерлингов был наименее популярной валютой среди всех валют G10», - отметил Камаль Шарма, старший валютный стратег Bank of America. И добавил, что, хотя в последние годы было много обсуждений, связанных с последствиями выхода страны из еврозоны и неудачами в формировании и реализации промежуточного бюджета, сейчас все изменилось и в Великобритании больше политической стабильности.