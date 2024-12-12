Фунт стерлингов колеблется вблизи максимума по отношению к евро с Brexit
Курс фунта стерлингов колеблется вблизи самого высокого уровня по отношению к евро с момента голосования по Brexit (2016 г.), после того как Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил процентные ставки на четверть пункта до 3%, сообщает Financial Times (FT).
Курс евро упал до 0,822 фунта стерлингов, приближаясь к минимальному уровню в 0,82 фунта стерлингов, зафиксированному в марте 2022 г. Преодоление этого уровня будет самым значительным укреплением фунта стерлингов с момента его резкого падения в июне 2016 г., когда Великобритания проголосовала за выход из ЕС.
После этого курс евро незначительно вырос на 0,1% за день, достигнув 0,823 фунта стерлингов. С начала года он снизился почти на 5% из-за сложной экономической ситуации в Германии, политических потрясений во Франции и перспектив дальнейшего снижения процентных ставок.
«Фунт стерлингов был наименее популярной валютой среди всех валют G10», - отметил Камаль Шарма, старший валютный стратег Bank of America. И добавил, что, хотя в последние годы было много обсуждений, связанных с последствиями выхода страны из еврозоны и неудачами в формировании и реализации промежуточного бюджета, сейчас все изменилось и в Великобритании больше политической стабильности.
ЕЦБ, который, как ожидается, будет смягчать монетарную политику более быстрыми темпами, чем его коллеги из Великобритании и США, в попытке стимулировать слабеющую экономику еврозоны 12 декабря снизил свою процентную ставку на четверть пункта. Инвесторы в целом ожидают, что Банк Англии сохранит базовую ставку по кредитам на прежнем уровне на своем заседании на следующей неделе.