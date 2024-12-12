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Фунт стерлингов колеблется вблизи максимума по отношению к евро с Brexit

Ведомости

Курс фунта стерлингов колеблется вблизи самого высокого уровня по отношению к евро с момента голосования по Brexit (2016 г.), после того как Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил процентные ставки на четверть пункта до 3%, сообщает Financial Times (FT).

Курс евро упал до 0,822 фунта стерлингов, приближаясь к минимальному уровню в 0,82 фунта стерлингов, зафиксированному в марте 2022 г. Преодоление этого уровня будет самым значительным укреплением фунта стерлингов с момента его резкого падения в июне 2016 г., когда Великобритания проголосовала за выход из ЕС.

После этого курс евро незначительно вырос на 0,1% за день, достигнув 0,823 фунта стерлингов. С начала года он снизился почти на 5% из-за сложной экономической ситуации в Германии, политических потрясений во Франции и перспектив дальнейшего снижения процентных ставок.

«Фунт стерлингов был наименее популярной валютой среди всех валют G10», - отметил Камаль Шарма, старший валютный стратег Bank of America. И добавил, что, хотя в последние годы было много обсуждений, связанных с последствиями выхода страны из еврозоны и неудачами в формировании и реализации промежуточного бюджета, сейчас все изменилось и в Великобритании больше политической стабильности.

ЕЦБ, который, как ожидается, будет смягчать монетарную политику более быстрыми темпами, чем его коллеги из Великобритании и США, в попытке стимулировать слабеющую экономику еврозоны 12 декабря снизил свою процентную ставку на четверть пункта. Инвесторы в целом ожидают, что Банк Англии сохранит базовую ставку по кредитам на прежнем уровне на своем заседании на следующей неделе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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