Жидкову продлили срок полномочий на посту предправления Мосбиржи до 2027 года
Наблюдательный совет Московской биржи продлил полномочия Виктора Жидкова на посту председателя правления биржи до 2027 г. Это следует из сообщения на сайте площадки.
Жидков работает в Мосбирже с 2021 г. Тогда он занял пост предправления Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу Московской биржи). С 2009 по 2021 г. возглавлял инвестиционный банк «Веста», в 2006-2009 гг. занимал должность первого вице-президента, члена правления банка «Петрокоммерц».
Председатель набсовета Мосбиржи Сергей Швецов сообщил, что назначение Жидкова является «стратегически важным шагом» для группы. «Уверен, что под его руководством Московская биржа будет уверенно двигаться к достижению целей Стратегии-2028», – добавил он.
30 сентября 2024 г. наблюдательный совет Мосбиржи досрочно прекратил полномочия Юрия Денисова на посту предправления биржи. На период назначения нового руководителя площадки на пост предправления был назначен Жидков.
«Ведомости» в мае писали, что контракт НРД с Жидковым, истекавший 17 мая этого года, был продлен на три года.
На посту председателя Жидков сменил исполнявшую обязанности Марию Краснову, которая до этого была зампредом правления центрального депозитария. До нее на протяжении 10 лет, с 2010 по 2020 г., компанией руководил Эдди Астанин, затем занимавший должность председателя правления Национального клирингового центра (входит в группу Мосбиржи).