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Жидкову продлили срок полномочий на посту предправления Мосбиржи до 2027 года

Ведомости

Наблюдательный совет Московской биржи продлил полномочия Виктора Жидкова на посту председателя правления биржи до 2027 г. Это следует из сообщения на сайте площадки.

Жидков работает в Мосбирже с 2021 г. Тогда он занял пост предправления Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу Московской биржи). С 2009 по 2021 г. возглавлял инвестиционный банк «Веста», в 2006-2009 гг. занимал должность первого вице-президента, члена правления банка «Петрокоммерц».

Председатель набсовета Мосбиржи Сергей Швецов сообщил, что назначение Жидкова является «стратегически важным шагом» для группы. «Уверен, что под его руководством Московская биржа будет уверенно двигаться к достижению целей Стратегии-2028», – добавил он.

30 сентября 2024 г. наблюдательный совет Мосбиржи досрочно прекратил полномочия Юрия Денисова на посту предправления биржи. На период назначения нового руководителя площадки на пост предправления был назначен Жидков.

«Ведомости» в мае писали, что контракт НРД с Жидковым, истекавший 17 мая этого года, был продлен на три года.

На посту председателя Жидков сменил исполнявшую обязанности Марию Краснову, которая до этого была зампредом правления центрального депозитария. До нее на протяжении 10 лет, с 2010 по 2020 г., компанией руководил Эдди Астанин, затем занимавший должность председателя правления Национального клирингового центра (входит в группу Мосбиржи).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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