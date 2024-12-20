Жидкову продлили срок полномочий на посту предправления Мосбиржи до 2027 года

На посту председателя Жидков сменил исполнявшую обязанности Марию Краснову, которая до этого была зампредом правления центрального депозитария. До нее на протяжении 10 лет, с 2010 по 2020 г., компанией руководил Эдди Астанин, затем занимавший должность председателя правления Национального клирингового центра (входит в группу Мосбиржи).