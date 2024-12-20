Акции МТС растут в цене из-за оптимистичных прогнозов руководства
Акции МТС растут в цене из-за заявлений, которые были сделаны компанией в ходе Дня инвестора 20 декабря. На 13:33 мск стоимость обыкновенной акции составила 177 руб., прибавив в цене в ходе торгов 3,3%, свидетельствуют данные биржи.
В частности, на дне инвестора топ-менеджмент МТС подтвердил цель выплачивать акционерам дивиденды 35 руб. на акцию. Такая выплата заложена в дивполитике компании до 2026 г. Также в компании отметили, что компания трансформируется в холдинговую структуру с выделением бизнес-вертикалей компании в отдельные юридические лица. Президент МТС Вячеслав Николаев сказал, что саму компанию «Экосистема МТС» на биржу выводить не планируется. Вместо этого публичными могут стать некоторые ее дочерние компании.
О том, что компания выделит ключевые IT-подразделения в самостоятельную структуру, «Коммерсантъ» писал 18 декабря. По данным издания, МТС утвердила план компании MWS (MTС Web Services), созданной в 2021 г., которая объединит работу искусственного интеллекта, больших данных и облачных сервисов. В нее могут войти «МТС диджитал», МТС AI, MWS (бывший МТС Cloud), Big Data и активы в области инноваций и кибербезопасности.
Как сообщали собеседники газеты, следующим шагом может стать проведение IPO нового объединения уже в качестве единой технологической фирмы, благодаря которому компания надеется привлечь инвестиции и снизить долговую нагрузку.