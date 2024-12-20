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Акции МТС растут в цене из-за оптимистичных прогнозов руководства

Ведомости

Акции МТС растут в цене из-за заявлений, которые были сделаны компанией в ходе Дня инвестора 20 декабря. На 13:33 мск стоимость обыкновенной акции составила 177 руб., прибавив в цене в ходе торгов 3,3%, свидетельствуют данные биржи.

В частности, на дне инвестора топ-менеджмент МТС подтвердил цель выплачивать акционерам дивиденды 35 руб. на акцию. Такая выплата заложена в дивполитике компании до 2026 г. Также в компании отметили, что компания трансформируется в холдинговую структуру с выделением бизнес-вертикалей компании в отдельные юридические лица. Президент МТС Вячеслав Николаев сказал, что саму компанию «Экосистема МТС» на биржу выводить не планируется. Вместо этого публичными могут стать некоторые ее дочерние компании.

О том, что компания выделит ключевые IT-подразделения в самостоятельную структуру, «Коммерсантъ» писал 18 декабря. По данным издания, МТС утвердила план компании MWS (MTС Web Services), созданной в 2021 г., которая объединит работу искусственного интеллекта, больших данных и облачных сервисов. В нее могут войти «МТС диджитал», МТС AI, MWS (бывший МТС Cloud), Big Data и активы в области инноваций и кибербезопасности.

Как сообщали собеседники газеты, следующим шагом может стать проведение IPO нового объединения уже в качестве единой технологической фирмы, благодаря которому компания надеется привлечь инвестиции и снизить долговую нагрузку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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