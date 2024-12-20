Акции МТС растут в цене из-за оптимистичных прогнозов руководства

В частности, на дне инвестора топ-менеджмент МТС подтвердил цель выплачивать акционерам дивиденды 35 руб. на акцию. Такая выплата заложена в дивполитике компании до 2026 г. Также в компании отметили, что компания трансформируется в холдинговую структуру с выделением бизнес-вертикалей компании в отдельные юридические лица. Президент МТС Вячеслав Николаев сказал, что саму компанию «Экосистема МТС» на биржу выводить не планируется. Вместо этого публичными могут стать некоторые ее дочерние компании.