ЦБ и Минфин утвердили список данных для раскрытия со стороны компаний

Центральный банк ранее выступил за увеличение объема раскрываемой информации об эмитентах и предложил сократить перечень компаний, имеющих право на послабления в этом вопросе. По словам Екатерины Абашевой, директора департамента корпоративных отношений ЦБ, около половины новых публичных компаний ограничивают раскрытие информации. Регулятор также рассматривает создание единой базы данных об эмитентах для повышения прозрачности и доступности информации для инвесторов. В мае 2024 г. глава ЦБ Эльвира Набиуллина предложила выделить бумаги тех эмитентов, которые не соответствуют минимальным требованиям раскрытия информации, сохранив их в котировальных списках. Параметры этого минимума еще предстоит определить.