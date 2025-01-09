ЦБ и Минфин утвердили список данных для раскрытия со стороны компаний
Центробанк и Минфин опубликовали информационное письмо, в котором указали, какую информацию компании должны раскрывать, несмотря на санкционные риски. Власти считают важным сохранить в открытом доступе данные, которые могут повлиять на принятие инвестиционных решений. Соответствующее письмо опубликовано на сайте ведомства.
В частности, рекомендуется публичным компаниям избегать сокрытия критически важной информации и предоставлять следующие сведения: о созыве и результатах общих собраний акционеров, о решениях совета директоров, о реорганизации или ликвидации обеспечителей по облигациям, а также о признаках банкротства эмитента. Также необходимо раскрывать информацию о приобретении эмитентом собственных ценных бумаг и о неисполнении обязательств перед владельцами ценных бумаг.
В письме отмечается, что недопустимо скрывать данные о крупных сделках и финансовых показателях. Компании не должны ограничивать раскрытие информации о своей деятельности, особенно в регионах с повышенными рисками. С июля 2023 г. компании обязаны следовать постановлению правительства РФ, отменившему мораторий на раскрытие корпоративной информации. Теперь эмитенты должны предоставлять данные о своей деятельности, но им разрешено не публиковать некоторые чувствительные сведения из-за риска санкций.
Центральный банк ранее выступил за увеличение объема раскрываемой информации об эмитентах и предложил сократить перечень компаний, имеющих право на послабления в этом вопросе. По словам Екатерины Абашевой, директора департамента корпоративных отношений ЦБ, около половины новых публичных компаний ограничивают раскрытие информации. Регулятор также рассматривает создание единой базы данных об эмитентах для повышения прозрачности и доступности информации для инвесторов. В мае 2024 г. глава ЦБ Эльвира Набиуллина предложила выделить бумаги тех эмитентов, которые не соответствуют минимальным требованиям раскрытия информации, сохранив их в котировальных списках. Параметры этого минимума еще предстоит определить.