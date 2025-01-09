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ЦБ и Минфин утвердили список данных для раскрытия со стороны компаний

Ведомости

Центробанк и Минфин опубликовали информационное письмо, в котором указали, какую информацию компании должны раскрывать, несмотря на санкционные риски. Власти считают важным сохранить в открытом доступе данные, которые могут повлиять на принятие инвестиционных решений. Соответствующее письмо опубликовано на сайте ведомства.

В частности, рекомендуется публичным компаниям избегать сокрытия критически важной информации и предоставлять следующие сведения: о созыве и результатах общих собраний акционеров, о решениях совета директоров, о реорганизации или ликвидации обеспечителей по облигациям, а также о признаках банкротства эмитента. Также необходимо раскрывать информацию о приобретении эмитентом собственных ценных бумаг и о неисполнении обязательств перед владельцами ценных бумаг.

В письме отмечается, что недопустимо скрывать данные о крупных сделках и финансовых показателях. Компании не должны ограничивать раскрытие информации о своей деятельности, особенно в регионах с повышенными рисками. С июля 2023 г. компании обязаны следовать постановлению правительства РФ, отменившему мораторий на раскрытие корпоративной информации. Теперь эмитенты должны предоставлять данные о своей деятельности, но им разрешено не публиковать некоторые чувствительные сведения из-за риска санкций.

Центральный банк ранее выступил за увеличение объема раскрываемой информации об эмитентах и предложил сократить перечень компаний, имеющих право на послабления в этом вопросе. По словам Екатерины Абашевой, директора департамента корпоративных отношений ЦБ, около половины новых публичных компаний ограничивают раскрытие информации. Регулятор также рассматривает создание единой базы данных об эмитентах для повышения прозрачности и доступности информации для инвесторов. В мае 2024 г. глава ЦБ Эльвира Набиуллина предложила выделить бумаги тех эмитентов, которые не соответствуют минимальным требованиям раскрытия информации, сохранив их в котировальных списках. Параметры этого минимума еще предстоит определить.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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