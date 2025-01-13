Курс биткойна упал ниже $90 000 впервые с ноября

В ноябре 2024 г. гендиректор Binance Ричард Тэн заявлял, что с переизбранием Дональда Трампа на пост президента США для цифровых активов «начался золотой век». Отмечалось, что руководители криптоплатформ и бирж ожидают радикального изменения политики в Вашингтоне, приветствуя конец администрации демократов, которая воспринималась как более враждебная к криптовалютам.