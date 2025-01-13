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Курс биткойна упал ниже $90 000 впервые с ноября

Ведомости

Стоимость биткойна опустилась до $89 941 на 17:35 мск, что стало самым низким результатом с ноября 2024 г., следует из данных биржи криптовалют Binance.

При этом уже в 17:55 мск курс поднялся до $92 016. На 18:06 биткойн торговался на уровне $91 698.

В ноябре 2024 г. гендиректор Binance Ричард Тэн заявлял, что с переизбранием Дональда Трампа на пост президента США для цифровых активов «начался золотой век». Отмечалось, что руководители криптоплатформ и бирж ожидают радикального изменения политики в Вашингтоне, приветствуя конец администрации демократов, которая воспринималась как более враждебная к криптовалютам.

В июле Трамп говорил, что превратит США в «биткойн-сверхдержаву» и «криптостолицу планеты».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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