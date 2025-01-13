Курс биткойна упал ниже $90 000 впервые с ноября
Стоимость биткойна опустилась до $89 941 на 17:35 мск, что стало самым низким результатом с ноября 2024 г., следует из данных биржи криптовалют Binance.
При этом уже в 17:55 мск курс поднялся до $92 016. На 18:06 биткойн торговался на уровне $91 698.
В ноябре 2024 г. гендиректор Binance Ричард Тэн заявлял, что с переизбранием Дональда Трампа на пост президента США для цифровых активов «начался золотой век». Отмечалось, что руководители криптоплатформ и бирж ожидают радикального изменения политики в Вашингтоне, приветствуя конец администрации демократов, которая воспринималась как более враждебная к криптовалютам.
В июле Трамп говорил, что превратит США в «биткойн-сверхдержаву» и «криптостолицу планеты».