Объемы торгов бизнеса на денежном рынке Мосбиржи удвоились за 2024 год
Число юридических лиц, заключавших через брокеров сделки репо, увеличилось за год более чем вдвое, до 4900. Размер открытой позиции в сделках репо таких компаний на конец года вырос почти в пять раз и превысил 1,7 трлн руб. Доходы российского бизнеса от этих операций составили около 130 млрд руб. Рублевые процентные ставки в сделках репо зависят от текущего спроса и предложения на рынке и находятся примерно на уровне ключевой ставки. На фоне ее роста российский бизнес в 2024 г. через брокерский доступ заключил на денежном рынке Московской биржи свыше 1 млн сделок репо, что в три раза больше, чем годом ранее, сообщает биржа.
С помощью сделок репо компании из различных секторов экономики привлекают и размещают деньги под залог ценных бумаг на сроки от одного дня (овернайт) до года. Привлекая средства, они имеют возможность сократить расходы, так как обслуживание корпоративных кредитов обычно обходится дороже. Размещая деньги, компании выгодно используют свободную ликвидность, а также получают дополнительный доход от реинвестирования накопленных процентов.
Директор по развитию денежного рынка биржи Дмитрий Даниленко заявляет, что при работе с денежным рынком через брокеров российские компании пользуются не только базовыми преимуществами сделок репо – рыночными ставками и высокой ликвидностью, но также имеют доступ к гибкому управлению ликвидностью за счет комбинации сделок в российских рублях и китайских юанях.
17 января рублевый индекс РТС превысил 900 пунктов впервые за два месяца. На 11:51 мск он вырос на 0,48% и на максимуме достиг уровня 900,1 пункта, но позже скорректировался и опустился до 898 пунктов. Банк России с 25 ноября возобновил проведение аукционов репо с банками сроком один месяц под залог ОФЗ, субфедеральных и муниципальных облигаций. Они будут проводиться каждую неделю до 3 марта 2025 г. включительно. Причина – к концу года из-за растущих объемов бюджетных потоков услилась неравномерность распределения ликвидности между банками.
Для операций бюджета характерен временной разрыв между аккумулированием доходов, размещением Минфином государственных облигаций и осуществлением расходов, объяснял регулятор. Аукционы репо в рублях на месяц (есть еще годовые) направлены на уменьшение дисбалансов в срочности активов и пассивов банков, когда у них может резко сократиться срочность обязательств.
Минимальная ставка по месячному аукциону репо – ключевая (сейчас 21%) плюс 0,1 процентного пункта (п. п.). Ставка по таким сделкам плавающая и меняется в случае изменения ключевой на ту же величину. Банк России прогнозирует, что максимальный объем спроса на данные операции придется на конец года, после чего ЦБ планирует с февраля планомерно сокращать объемы на каждом аукционе, в результате чего к концу I квартала 2025 г. задолженность по этим операциям обнулится.