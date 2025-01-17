Объемы торгов бизнеса на денежном рынке Мосбиржи удвоились за 2024 год

Число юридических лиц, заключавших через брокеров сделки репо, увеличилось за год более чем вдвое, до 4900. Размер открытой позиции в сделках репо таких компаний на конец года вырос почти в пять раз и превысил 1,7 трлн руб. Доходы российского бизнеса от этих операций составили около 130 млрд руб. Рублевые процентные ставки в сделках репо зависят от текущего спроса и предложения на рынке и находятся примерно на уровне ключевой ставки. На фоне ее роста российский бизнес в 2024 г. через брокерский доступ заключил на денежном рынке Московской биржи свыше 1 млн сделок репо, что в три раза больше, чем годом ранее, сообщает биржа.