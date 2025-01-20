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АВО обратилась к властям из-за налоговых последствий по бумагам X5 и «Русагро»

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Ассоциация владельцев облигаций (АВО) направила письмо в Минфин, Центробанк, Государственную думу и Совет Федерации с целью устранения налоговых последствий для частных инвесторов, вызванных принудительной редомициляцией экономически значимых организаций (ЭЗО) в Россию, сообщает РБК со ссылкой на документ.

В обращении ассоциации от 16 января речь идет о X5 Retail Group, в ходе переезда депозитарные расписки нидерландской компании, ранее торговавшиеся на Мосбирже, были заменены на акции уже российского ПАО «Корпоративный центр ИКС 5», а также о том, что сейчас продолжается процедура редомициляции «Русагро».

В результате редомициляции акций иностранных компаний, таких как X5 и «Русагро», возникают значительные налоговые последствия для частных инвесторов. Период владения расписками до их конвертации в акции не будет засчитан для получения льготы долгосрочного владения (ЛДВ), что приводит к повышенному налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже акций. Инвесторы, которые приобрели бумаги X5, столкнутся с тем, что только 57,6% от их затрат будут учтены при расчете налога, что увеличивает налоговую базу и, соответственно, сумму налога.

Если инвестор купил бумагу X5 за 1000 руб., приводит пример РБК, и продал ее вдвое дороже, налоговая база составит 1424 руб. вместо ожидаемых 1000 руб, что приведет к уплате НДФЛ в размере 185,12 руб. по ставке 13% или 213,6 руб. по ставке 15%. Для акций «Русагро» ситуация еще хуже: налогообложение может привести к значительному увеличению налога из-за низкой доли балансовой стоимости.

Ассоциация розничных инвесторов (АРИ) уже направила запросы в Минфин и другие госструктуры с просьбой изменить налоговое законодательство, чтобы устранить дискриминацию частных инвесторов по сравнению с институциональными. В письме подчеркивается, что текущая ситуация ставит физических лиц в невыгодное положение, так как они теряют право на налоговые льготы при удержании акций после редомициляции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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