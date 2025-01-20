АВО обратилась к властям из-за налоговых последствий по бумагам X5 и «Русагро»

В результате редомициляции акций иностранных компаний, таких как X5 и «Русагро», возникают значительные налоговые последствия для частных инвесторов. Период владения расписками до их конвертации в акции не будет засчитан для получения льготы долгосрочного владения (ЛДВ), что приводит к повышенному налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже акций. Инвесторы, которые приобрели бумаги X5, столкнутся с тем, что только 57,6% от их затрат будут учтены при расчете налога, что увеличивает налоговую базу и, соответственно, сумму налога.