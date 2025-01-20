АВО обратилась к властям из-за налоговых последствий по бумагам X5 и «Русагро»
Ассоциация владельцев облигаций (АВО) направила письмо в Минфин, Центробанк, Государственную думу и Совет Федерации с целью устранения налоговых последствий для частных инвесторов, вызванных принудительной редомициляцией экономически значимых организаций (ЭЗО) в Россию, сообщает РБК со ссылкой на документ.
В обращении ассоциации от 16 января речь идет о X5 Retail Group, в ходе переезда депозитарные расписки нидерландской компании, ранее торговавшиеся на Мосбирже, были заменены на акции уже российского ПАО «Корпоративный центр ИКС 5», а также о том, что сейчас продолжается процедура редомициляции «Русагро».
В результате редомициляции акций иностранных компаний, таких как X5 и «Русагро», возникают значительные налоговые последствия для частных инвесторов. Период владения расписками до их конвертации в акции не будет засчитан для получения льготы долгосрочного владения (ЛДВ), что приводит к повышенному налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже акций. Инвесторы, которые приобрели бумаги X5, столкнутся с тем, что только 57,6% от их затрат будут учтены при расчете налога, что увеличивает налоговую базу и, соответственно, сумму налога.
Если инвестор купил бумагу X5 за 1000 руб., приводит пример РБК, и продал ее вдвое дороже, налоговая база составит 1424 руб. вместо ожидаемых 1000 руб, что приведет к уплате НДФЛ в размере 185,12 руб. по ставке 13% или 213,6 руб. по ставке 15%. Для акций «Русагро» ситуация еще хуже: налогообложение может привести к значительному увеличению налога из-за низкой доли балансовой стоимости.
Ассоциация розничных инвесторов (АРИ) уже направила запросы в Минфин и другие госструктуры с просьбой изменить налоговое законодательство, чтобы устранить дискриминацию частных инвесторов по сравнению с институциональными. В письме подчеркивается, что текущая ситуация ставит физических лиц в невыгодное положение, так как они теряют право на налоговые льготы при удержании акций после редомициляции.