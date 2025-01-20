Индекс Мосбиржи вырос до 2970 пунктов на открытии торгов
Индекс Мосбиржи на открытии торгов отреагировал ростом. На 10:11 мск показатель составил 2973 пункта, прибавив 1% по отношению к закрытию 17 января, свидетельствуют данные торговой площадки.
На максимуме индекс превышал 2980 пунктов, впервые с 26 июля 2024 г. Индекс голубых фишек также открылся ростом до 0,66%, или 19 040 пунктов. Лидерами роста в ходе торгов выступают обыкновенные акции застройщика «Самолет» (+4,05%), ГК «ПИК» (+3,59%), бумаги Совкомбанка (+2,84%), «Европлана» (+2,18%) и N+1 (1,92%). Среди голубых фишек лидирует «Норникель» (+1,55%).
«На наш взгляд, участники рынка авансом закладывают в цены акций будущие позитивные драйверы: снижение уровня процентных ставок и нормализация геополитической ситуации, – но по обоим есть риски», – сообщают эксперты, добавляя, что традиционный рост облигаций отсутствует, что может указывать на перегрев локального рынка акций.
Благоприятную поддержку фондовым торгам оказывает повышение цен на нефть, утверждают в «Цифра брокере», указывая, что данные Сбербанка о замедлении темпов роста кредитования могли добавить оптимизма инвесторам. Ранее Центробанк отмечал, что высокая кредитная активность остается одной из предпосылок для сохранения жесткой денежно-кредитной политики и ключевой ставки.
«Таким образом, потенциальное сокращение кредитной активности позволяет надеяться на сохранение ключевой ставки на прежнем уровне на заседании в ноябре, что само по себе позитивно для фондовых индексов», – говорят аналитики. Они также указывают на невысокий рост котировок облигаций, что, по их словам, может сдерживать потенциал дальнейшего восстановления фондовых индексов.
По данным «БКС мир инвестиций», за последний месяц на рынке состоялось рекордное ралли на 24%, что «многих застало врасплох», и как следствие инвесторы не решались открывать длинные позиции (лонги), а предпочли остаться в коротких (шорты), что впоследствии лишь усилило рыночный тренд к росту вверх. «Но, по нашим ранним оценкам, все было логично – аномально низкие фундаментальные цены и экстремальная техническая перепроданность на дне декабря 2024 г. вылились в фееричный рост», – заявили аналитики.
Также все аналитики сообщают, что в центре внимания остается смена власти в США. 20 января пройдет инаугурация Дональда Трампа, но эксперты подмечают, что значительного влияния на российский фондовый рынок это событие может не оказать. 17 января сообщалось, что общий объем сделок репо, совершенных компаниями реального сектора экономики – клиентами брокеров на денежном рынке Мосбиржи, вырос в 2024 г. в 2,3 раза и составил 108,3 трлн руб.
Число юридических лиц, заключавших через брокеров сделки репо, увеличилось за год более чем вдвое, до 4900. Размер открытой позиции в сделках репо таких компаний на конец года вырос почти в пять раз и превысил 1,7 трлн руб. Доходы российского бизнеса от этих операций составили около 130 млрд руб. Рублевые процентные ставки в сделках репо зависят от текущего спроса и предложения на рынке и находятся примерно на уровне ключевой ставки. На фоне ее роста российский бизнес в 2024 г. через брокерский доступ заключил на денежном рынке Московской биржи свыше 1 млн сделок репо, что в три раза больше, чем годом ранее, сообщила биржа.