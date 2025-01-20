Биткойн отыграл $20 000 менее чем за неделю и обновил исторический рекорд
Курс биткойна (BTC) отыграл почти $20 000 после обновления двухмесячного минимума 14 января, тогда он опускался ниже $89 000. 20 января котировки обновили исторический максимум, достигая на пике $109 500, на 10:40 мск цена скорректировалась на уровне $107 700, следует из данных криптобржи Binance.
17 января биткойн вновь преодолел отметку в $100 000, на 19:00 мск криптовалюта торговалась в районе $103 900. Binance подтверждает предыдущий прогноз, что цена растет в ожидании трейдеров инаугурации Дональда Трампа в США.
Стоимость биткойна начала быстро увеличиваться после победы Трампа на выборах президента США 5 ноября 2024 г. Это связано с тем, что в июле в ходе предвыборной кампании республиканец обещал превратить США в «биткойн-сверхдержаву» и «криптостолицу планеты». В частности, он также сообщил, что намерен расширить применение криптовалют, уволить нынешнего главу Комиссии по ценным бумагам (SEC) Гэри Генслера, который известен скептическим отношением к токенам, и даже создать нацрезерв в биткойнах.
Последнюю идею отверг глава Федеральной резервной системы США (ФРС, американский регулятор) Джером Пауэлл, выступая на пресс-конференции после последнего снижения ключевой ставки. Вместе с этим Binance подчеркивает, что, несмотря на избрание Трампа, нынешнее оживление на классическом фондовом рынке ставит под сомнение возможность введения в этом месяце какой-либо меры, благоприятной для криптовалют.
14 января курс биткойна резко подскочил после интервью Генслера CNBC. Он сообщил, что по-прежнему считает токены «спекулятивным инструментом», но признал высокий мировой спрос на альтернативу классическим валютам, сравнив биткойн с золотом. Курс биткойна подскочил с $94 600 до $96 000 после публикации интервью. По словам главы SEC, комиссия переключила свое внимание на рынок облигаций, так как он крупнее и «важнее» в нынешних экономических обстоятельствах, а криптовалюты, по его словам, чаще становятся предметом обсуждения в новостях, нежели реальным финансовым аспектом, который требует повышенного внимания.
Биткойн, или Bitcoin, – виртуальная криптовалюта и одноименная р2р (peer-to-peer – прямая торговля пользователей друг с другом без участия биржи в качестве посредника) децентрализованная платежная сеть, основанная на технологии блокчейна. Биткойны создают сами пользователи с помощью специального софта, процесс называется майнинг (добыча). Курс биткойна формируется исключительно балансом спроса и предложения на рынке.