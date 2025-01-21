Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов после инаугурации Трампа
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов после инаугурации Дональда Трампа в США. На 16:01 мск показатель колебался на уровне 2895 пунктов, опустившись на 1,1% по отношению к закрытию торгов днем ранее, свидетельствуют данные торговой площадки.
Рублевый индекс РТС упал на 1,19% до 894 пунктов. Как заявляют в «Альфа-инвестициях», наступило событие, которое было драйвером роста рынка в последнее время, а именно – комментарий Трампа об урегулировании военного конфликта на Украине. Президент США воздержался от подробностей, заявив, что хочет быть «миротворцем». Он также не стал сразу вводить товарные пошлины, о которых обещал ранее, что ослабило положение доллара к мировым валютам.
Сказалось и обещание 47-го президента нарастить производство и экспорт нефти и газа, из-за чего цены барреля упала на 1,2%, заключает руководитель направления информационно-аналитического контента Василий Карпунин. По словам аналитика ФК «Финам» Николая Дудченко, инаугурация Трампа не оказала на валютный рынок существенного влияния, главную роль для рубля играют ожидания по траектории ключевой ставки.
На открытии торгов 21 января индекс Мосбиржи также снизился. На 10:56 мск показатель скорректировался и находился в пределах 2924 пунктов.