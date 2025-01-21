Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов после инаугурации Трампа

Рублевый индекс РТС упал на 1,19% до 894 пунктов. Как заявляют в «Альфа-инвестициях», наступило событие, которое было драйвером роста рынка в последнее время, а именно – комментарий Трампа об урегулировании военного конфликта на Украине. Президент США воздержался от подробностей, заявив, что хочет быть «миротворцем». Он также не стал сразу вводить товарные пошлины, о которых обещал ранее, что ослабило положение доллара к мировым валютам.