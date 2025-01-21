Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов после инаугурации Трампа

Ведомости

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов после инаугурации Дональда Трампа в США. На 16:01 мск показатель колебался на уровне 2895 пунктов, опустившись на 1,1% по отношению к закрытию торгов днем ранее, свидетельствуют данные торговой площадки.

Рублевый индекс РТС упал на 1,19% до 894 пунктов. Как заявляют в «Альфа-инвестициях», наступило событие, которое было драйвером роста рынка в последнее время, а именно – комментарий Трампа об урегулировании военного конфликта на Украине. Президент США воздержался от подробностей, заявив, что хочет быть «миротворцем». Он также не стал сразу вводить товарные пошлины, о которых обещал ранее, что ослабило положение доллара к мировым валютам.

Сказалось и обещание 47-го президента нарастить производство и экспорт нефти и газа, из-за чего цены барреля упала на 1,2%, заключает руководитель направления информационно-аналитического контента Василий Карпунин. По словам аналитика ФК «Финам» Николая Дудченко, инаугурация Трампа не оказала на валютный рынок существенного влияния, главную роль для рубля играют ожидания по траектории ключевой ставки.

На открытии торгов 21 января индекс Мосбиржи также снизился. На 10:56 мск показатель скорректировался и находился в пределах 2924 пунктов.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных