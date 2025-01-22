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Девелопер «Апри» заявил об удвоении введенной площади недвижимости в 2024 году

Ведомости

В 2024 г. объем ввода в эксплуатацию составил 214 000 кв. м., что вдвое выше показателей 2023 г. в 105 300 кв. м., заявила пресс-служба челябинского девелопера «Апри».

Уточняется, что в расчет принималась площадь жилых и коммерческих помещений, без учета летних объектов. В частности, продажи недвижимости за прошлый год увеличились на 14,38% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., составив 18 млрд руб. По информации компании, средняя цена 1 кв. метра во всех проектах компании в 2024 г. составила 125 600 руб., что на 27,3% выше показателей прошлого года в 98 680 руб. Девелопер также добавил, что доля ипотечных сделок в 2024 г. при покупке квартир снизилась до 60%.

Неожиданное сохранение ключевой ставки Банком России на уровне 21% в декабре дало импульс к росту всему российскому рынку акций, но лидерство в этом ралли закрепилось за девелоперами, писали «Ведомости» 22 января. Их бумаги дорожают на ожиданиях смягчения денежно-кредитной политики и новых мер поддержки отрасли, но ажиотаж будет краткосрочным, считают эксперты: фундаментальных факторов для устойчивого роста акций застройщиков пока не просматривается и уже скоро их стоимость начнет корректироваться.

С начала года котировки двух крупнейших игроков сектора – ПИК и «Самолета» – выросли на 32 и 24%, до 650,6 и 1276 руб. соответственно. Мосбирже 17 и 20 января дважды пришлось повысить границу ценового коридора по акциям ПИК. Котировки недавно разместившегося на бирже АПРИ прибавили 7% до 11,3 руб.

В июле 2024 г. «Апри» провела IPO по верхней границе ценового диапазона: стоимость одной акции составила 9,7 руб. В ходе IPO она рассчитывала привлечь от 500 млн руб. до 1 млрд руб. Сбор заявок длился с 22 по 29 июля. Размещение прошло в формате cash-in, то есть с дополнительной эмиссией. Согласно дивидендной политике, «Апри» будет направлять на выплаты до 50% от чистой прибыли по МСФО.

Мосбиржа допустила к торгам бумаги девелопера с 30 июля под тикером APRI. Их включили в третий котировальный уровень, хотя сама компания ожидала, что ее акции войдут во второй котировальный список, писали «Ведомости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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