Девелопер «Апри» заявил об удвоении введенной площади недвижимости в 2024 году

Уточняется, что в расчет принималась площадь жилых и коммерческих помещений, без учета летних объектов. В частности, продажи недвижимости за прошлый год увеличились на 14,38% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., составив 18 млрд руб. По информации компании, средняя цена 1 кв. метра во всех проектах компании в 2024 г. составила 125 600 руб., что на 27,3% выше показателей прошлого года в 98 680 руб. Девелопер также добавил, что доля ипотечных сделок в 2024 г. при покупке квартир снизилась до 60%.