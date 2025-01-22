Девелопер «Апри» заявил об удвоении введенной площади недвижимости в 2024 году
В 2024 г. объем ввода в эксплуатацию составил 214 000 кв. м., что вдвое выше показателей 2023 г. в 105 300 кв. м., заявила пресс-служба челябинского девелопера «Апри».
Уточняется, что в расчет принималась площадь жилых и коммерческих помещений, без учета летних объектов. В частности, продажи недвижимости за прошлый год увеличились на 14,38% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., составив 18 млрд руб. По информации компании, средняя цена 1 кв. метра во всех проектах компании в 2024 г. составила 125 600 руб., что на 27,3% выше показателей прошлого года в 98 680 руб. Девелопер также добавил, что доля ипотечных сделок в 2024 г. при покупке квартир снизилась до 60%.
Неожиданное сохранение ключевой ставки Банком России на уровне 21% в декабре дало импульс к росту всему российскому рынку акций, но лидерство в этом ралли закрепилось за девелоперами, писали «Ведомости» 22 января. Их бумаги дорожают на ожиданиях смягчения денежно-кредитной политики и новых мер поддержки отрасли, но ажиотаж будет краткосрочным, считают эксперты: фундаментальных факторов для устойчивого роста акций застройщиков пока не просматривается и уже скоро их стоимость начнет корректироваться.
С начала года котировки двух крупнейших игроков сектора – ПИК и «Самолета» – выросли на 32 и 24%, до 650,6 и 1276 руб. соответственно. Мосбирже 17 и 20 января дважды пришлось повысить границу ценового коридора по акциям ПИК. Котировки недавно разместившегося на бирже АПРИ прибавили 7% до 11,3 руб.
В июле 2024 г. «Апри» провела IPO по верхней границе ценового диапазона: стоимость одной акции составила 9,7 руб. В ходе IPO она рассчитывала привлечь от 500 млн руб. до 1 млрд руб. Сбор заявок длился с 22 по 29 июля. Размещение прошло в формате cash-in, то есть с дополнительной эмиссией. Согласно дивидендной политике, «Апри» будет направлять на выплаты до 50% от чистой прибыли по МСФО.
Мосбиржа допустила к торгам бумаги девелопера с 30 июля под тикером APRI. Их включили в третий котировальный уровень, хотя сама компания ожидала, что ее акции войдут во второй котировальный список, писали «Ведомости».