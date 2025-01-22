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Акции VK растут на фоне сообщения о завершении редомициляции Skillbox Holding

Ведомости

Стоимость обыкновенных акций VK растет на фоне сообщения о завершении процесса редомициляции дочерней компании Skillbox Holding с Кипра в Россию. На 14:56 мск их стоимость прибавила 4% по отношению к закрытию торгов 21 января, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Как подчеркивают аналитики «БКС мир инвестиций», акции компании вернулись к росту после двух дней снижения, которое позволило снять рыночное напряжение. Дочерняя компания Skillbox Holding завершила редомициляцию с Кипра, а в cередине января Банк России принял решение о регистрации выпуска обыкновенных акций МКАО «Скилбокс Холдинг».

«Эта новость тогда спровоцировала ралли в бумагах ВК – скорее всего, инвесторы посчитали регистрацию выпуска подготовкой "Скилбокса" к IPO. Мы отмечали, что регистрация бумаг Банком России, скорее, связана с внутрикорпоративными процессами», – замечают эксперты, подчеркивая, что выход на IPO в ближайшее время «видится нелогичным», учитывая слабую динамику выручки в III квартале и негативное влияние процентных ставок на бизнес.

По их словам, активы компании входят список пяти самых турбулентных акций на российском рынке, поэтому «сильные движения неудивительны». VK принадлежит чуть больше 50% холдинга сервисов онлайн-образования Skillbox Holding Limited, владеющего одноименным сервисом Skillbox и другими активами в этой сфере.

15 января стоимость обыкновенных акций VK обновила максимум за последние три месяца. На 13:28 мск она составила 327 руб., прибавив к цене почти 6% с закрытия торгов накануне. В «Цифра брокере» рост стоимости, помимо решения ЦБ о регистрации акций «дочки», также связывали с обгоном VK YouTube по охватам аудитории, но подчеркнули, что для серьезной переоценки стоимости бумаг этого недостаточно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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