Акции VK растут на фоне сообщения о завершении редомициляции Skillbox Holding

15 января стоимость обыкновенных акций VK обновила максимум за последние три месяца. На 13:28 мск она составила 327 руб., прибавив к цене почти 6% с закрытия торгов накануне. В «Цифра брокере» рост стоимости, помимо решения ЦБ о регистрации акций «дочки», также связывали с обгоном VK YouTube по охватам аудитории, но подчеркнули, что для серьезной переоценки стоимости бумаг этого недостаточно.