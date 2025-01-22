Акции VK растут на фоне сообщения о завершении редомициляции Skillbox Holding
Стоимость обыкновенных акций VK растет на фоне сообщения о завершении процесса редомициляции дочерней компании Skillbox Holding с Кипра в Россию. На 14:56 мск их стоимость прибавила 4% по отношению к закрытию торгов 21 января, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Как подчеркивают аналитики «БКС мир инвестиций», акции компании вернулись к росту после двух дней снижения, которое позволило снять рыночное напряжение. Дочерняя компания Skillbox Holding завершила редомициляцию с Кипра, а в cередине января Банк России принял решение о регистрации выпуска обыкновенных акций МКАО «Скилбокс Холдинг».
«Эта новость тогда спровоцировала ралли в бумагах ВК – скорее всего, инвесторы посчитали регистрацию выпуска подготовкой "Скилбокса" к IPO. Мы отмечали, что регистрация бумаг Банком России, скорее, связана с внутрикорпоративными процессами», – замечают эксперты, подчеркивая, что выход на IPO в ближайшее время «видится нелогичным», учитывая слабую динамику выручки в III квартале и негативное влияние процентных ставок на бизнес.
По их словам, активы компании входят список пяти самых турбулентных акций на российском рынке, поэтому «сильные движения неудивительны». VK принадлежит чуть больше 50% холдинга сервисов онлайн-образования Skillbox Holding Limited, владеющего одноименным сервисом Skillbox и другими активами в этой сфере.
15 января стоимость обыкновенных акций VK обновила максимум за последние три месяца. На 13:28 мск она составила 327 руб., прибавив к цене почти 6% с закрытия торгов накануне. В «Цифра брокере» рост стоимости, помимо решения ЦБ о регистрации акций «дочки», также связывали с обгоном VK YouTube по охватам аудитории, но подчеркнули, что для серьезной переоценки стоимости бумаг этого недостаточно.