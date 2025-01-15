Акции VK обновили максимум за три месяца

9 декабря 2024 г. также сообщалось, что VK рассматривает возможность провести IPO VK Tech. Сроки выхода на биржу, оценку и другие детали эмиссии в VK не раскрывали. По словам представителя компании, условия размещения будут зависеть от рыночной конъюнктуры. Источник «Ведомостей», близкий к VK Tech, не исключил IPO в 2025 г. Источник ТАСС в IТ-отрасли отметил, что бизнес VK Tech, учитывая потенциал дальнейшего развития, может быть оценен в не менее чем 60 млрд руб.