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Акции VK обновили максимум за три месяца

Ведомости

Стоимость обыкновенных акций VK обновила максимум за последние три месяца, свидетельствуют данные Мосбиржи. На 13:28 мск она составила 327 руб., прибавив к цене почти 6% с закрытия торгов накануне.

Как пишут аналитики «БКС мир инвестиций», котировки компании устремились вверх после принятия решения Центробанком о регистрации выпуска обыкновенных акций международной компании акционерного общества «Скилбокс Холдинг». В «Цифра брокере» рост стоимости также связывают с обгоном VK YouTube по охватам аудитории, но подчеркнули, что для серьезной переоценки стоимости бумаг этого недостаточно.

«Компания активно инвестирует в развитие, но пока это не дает своих плодов – темпы роста операционных расходов опережают темпы роста выручки, чистый убыток и долг расширяются. При этом у VK большая часть долга – под плавающую ставку, и это будет способствовать заметному росту процентных расходов в 2025 г.», – заявила ведущий аналитик Наталия Пырьева.

Она также подтвердила тезис о том, что существенный прирост стоимости активов может принести именно вывод на первичное предложение дочерних компаний.

1 марта 2024 г. сообщалось, что образовательный холдинг Skillbox, контролируемый VK, вновь задумался о первичном размещении акций (IPO). Как писал РБК, синдикат андеррайтеров для размещения еще не сформирован, IPO Skillbox может состояться уже в 2024 г. Представитель Skillbox сообщил изданию, что компания «не исключает возможность проведения IPO для дальнейшего укрепления лидерских позиций холдинга на российском EdТech-рынке», но разговор о конкретных планах счел преждевременным.

9 декабря 2024 г. также сообщалось, что VK рассматривает возможность провести IPO VK Tech. Сроки выхода на биржу, оценку и другие детали эмиссии в VK не раскрывали. По словам представителя компании, условия размещения будут зависеть от рыночной конъюнктуры. Источник «Ведомостей», близкий к VK Tech, не исключил IPO в 2025 г. Источник ТАСС в IТ-отрасли отметил, что бизнес VK Tech, учитывая потенциал дальнейшего развития, может быть оценен в не менее чем 60 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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