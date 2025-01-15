Акции VK обновили максимум за три месяца
Стоимость обыкновенных акций VK обновила максимум за последние три месяца, свидетельствуют данные Мосбиржи. На 13:28 мск она составила 327 руб., прибавив к цене почти 6% с закрытия торгов накануне.
Как пишут аналитики «БКС мир инвестиций», котировки компании устремились вверх после принятия решения Центробанком о регистрации выпуска обыкновенных акций международной компании акционерного общества «Скилбокс Холдинг». В «Цифра брокере» рост стоимости также связывают с обгоном VK YouTube по охватам аудитории, но подчеркнули, что для серьезной переоценки стоимости бумаг этого недостаточно.
«Компания активно инвестирует в развитие, но пока это не дает своих плодов – темпы роста операционных расходов опережают темпы роста выручки, чистый убыток и долг расширяются. При этом у VK большая часть долга – под плавающую ставку, и это будет способствовать заметному росту процентных расходов в 2025 г.», – заявила ведущий аналитик Наталия Пырьева.
Она также подтвердила тезис о том, что существенный прирост стоимости активов может принести именно вывод на первичное предложение дочерних компаний.
1 марта 2024 г. сообщалось, что образовательный холдинг Skillbox, контролируемый VK, вновь задумался о первичном размещении акций (IPO). Как писал РБК, синдикат андеррайтеров для размещения еще не сформирован, IPO Skillbox может состояться уже в 2024 г. Представитель Skillbox сообщил изданию, что компания «не исключает возможность проведения IPO для дальнейшего укрепления лидерских позиций холдинга на российском EdТech-рынке», но разговор о конкретных планах счел преждевременным.
9 декабря 2024 г. также сообщалось, что VK рассматривает возможность провести IPO VK Tech. Сроки выхода на биржу, оценку и другие детали эмиссии в VK не раскрывали. По словам представителя компании, условия размещения будут зависеть от рыночной конъюнктуры. Источник «Ведомостей», близкий к VK Tech, не исключил IPO в 2025 г. Источник ТАСС в IТ-отрасли отметил, что бизнес VK Tech, учитывая потенциал дальнейшего развития, может быть оценен в не менее чем 60 млрд руб.