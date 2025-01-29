Мосбиржа понизит уровень листинга акций «Озон фармацевтики» с 31 января
Причиной стало несоответствие требованиям к акциям в свободном обращении по истечении трех месяцев с даты размещения. На фоне новости стоимость акций ненадолго просела, но затем быстро скорректировалась и на 18:45 мск торгуется в плюсе, прибавив 0,9% по отношению к закрытию торгов 28 января.
17 октября ПАО «Озон фармацевтика» объявило об успешном проведении IPO. Цена размещения составила 35 руб. за акцию. По заявлению компании, цена соответствует рыночной капитализации около 38,5 млрд руб. с учетом средств, привлеченных в рамках IPO. Торги акциями компании на Московской бирже начались в тот же день под тикером OZPH и ISIN RU000A109B25.
Общий размер IPO составил 3,45 млрд руб., включая базовый размер 3 млрд руб. и стабилизационный пакет в размере 450 млн руб. Сообщается, что группа в рамках IPO привлекла «широкий круг» институциональных инвесторов, а также более 40 000 частных инвесторов в акционерный капитал.
Сбор заявок от инвесторов на участие в IPO начался 11 октября и продлился до 16 октября. Размещение прошло в формате cash-in. Компания планировала привлечь около 3 млрд руб., разместив free-float на уровне до 10%. Объявленный ценовой диапазон соответствует рыночной капитализации компании на уровне 30–35 млрд руб. без учета привлеченных средств. Аналитики при этом предположили, что справедливая стоимость компании может быть в разы выше.