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МГКЛ планирует разместить выпуск биржевых облигаций на 1 млрд рублей

Ведомости

ПАО «МГКЛ» (бренд «Мосгорломбард») планирует разместить седьмой выпуск биржевых облигаций на сумму 1 млрд руб. в рамках реализации стратегии роста бизнеса, сообщили «Ведомостям» в компании.

По закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов будут предложены к приобретению 1 млн ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 руб. каждая. Ставка купона составит 30% годовых с выплатой купонного дохода каждые 30 дней. Срок погашения биржевых облигаций – 1800-й день с даты начала размещения. Средневзвешенная стоимость капитала при условии размещения всего объема выпуска составит 21,9% годовых.

Дата начала размещения – 6 февраля 2025 г. Организатором размещения выступит инвестиционная компания «Диалот». Выпуск будет размещен в рамках ранее утвержденной программы биржевых облигаций с общим объемом 5 млрд руб. и сроком до 15 лет.

По информации организации, привлеченные средства будут направлены на масштабирование бизнеса, в том числе на разработку онлайн ресейл-платформы.

«МГКЛ» – первый российский публичный оператор на рынке ресейла, предоставляющий услуги по покупке и продаже товаров вторичного потребления. ПАО «МГКЛ» имеет кредитный рейтинг агентства «Эксперт РА» на уровне ruBВ. Прогноз по рейтингу – «стабильный».

ПАО «МГКЛ» уже разместило три выпуска коммерческих облигаций по закрытой подписке и шесть выпусков биржевых облигаций на общую сумму 2,7 млрд руб., а также пилотный выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на сумму 29,5 млн руб. Первые два выпуска коммерческих облигаций на общую сумму 250 млн руб. и ЦФА успешно погашены. С 2020 г. Группа «МГКЛ» выплатила держателям облигаций 825 млн руб. купонного дохода.

3 декабря 2024 г. стало известно, что ПАО «МГКЛ» приобрело 26 ломбардов и комиссионных магазинов в Москве и Московской области. Сумма сделок составила 750 млн руб., а доля компании на ломбардном рынке Москвы и Московской области выросла с 11 до 14%. В результате сделок группа расширила свою розничную сеть, работающую под брендами «Мосгорломбард» и «Ресейл маркет», на 24% – до 135 отделений. Общий портфель группы – залоговых займов по ломбардному направлению и товаров в ресейле – увеличился на 11% до 1,85 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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