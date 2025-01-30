МГКЛ планирует разместить выпуск биржевых облигаций на 1 млрд рублей

3 декабря 2024 г. стало известно, что ПАО «МГКЛ» приобрело 26 ломбардов и комиссионных магазинов в Москве и Московской области. Сумма сделок составила 750 млн руб., а доля компании на ломбардном рынке Москвы и Московской области выросла с 11 до 14%. В результате сделок группа расширила свою розничную сеть, работающую под брендами «Мосгорломбард» и «Ресейл маркет», на 24% – до 135 отделений. Общий портфель группы – залоговых займов по ломбардному направлению и товаров в ресейле – увеличился на 11% до 1,85 млрд руб.