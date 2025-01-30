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Индекс Мосбиржи завершил основную сессию торгов выше 2960 пунктов

Ведомости

Индекс Мосбиржи на закрытии основной сессии торгов (18:50 мск) превысил 2960 пунктов. Прирост составил более 0,5%, а показатель остановился на отметке в 2967 пунктов, свидетельствуют данные торговой площадки.

Индекс голубых фишек в ходе торгов превысил отметку в 19 000 пунктов и на окончании сессии составил 19 065 пунктов, прибавив 0,65%. Лидерами роста выступают бумаги «Аэрофлота» (+3,2%), «Новатэка» (+3%), а также обыкновенные акции «Алросы» (+3,48%), НЛМК (+2,9%) и МТС (+2,58%). Аутсайдерами стали обыкновенные акции «Русала» (–1,29%), «МКБ» (–1,22%), N+1 (–0,85%) и бумаги «Россетей» (–0,78%). По данным аналитиков «Альфа-инвестиций», бумаги «Аэрофлота» росли после анонса раскрытия финансовых показателей 3 февраля. В частности, если компания покажет прибыль по итогам года, это может открыть возможности для выплаты дивидендов впервые с 2019 г.

В «БКС мир инвестиций» подчеркивают, что акции «Новатэка» продолжают подъем, отыгрывая на новости о том, что в 16-м пакете санкций ЕС не будет полного запрета на экспорт СПГ из РФ. «Новость позитивна для компании, но эффект ограничен текущими объемами производства компании, расширение которых сдерживали ранее введенные ограничения», – уточняют эксперты, добавляя, что акции МТС также торговались в плюсе из-за слов вице-президента компании по финансам Алексея Катунина. Он сообщил, что компания будет неукоснительно придерживаться своей дивидендной политики до 2026 г.

В ходе торгов акции X5 установили исторический рекорд. На пике они достигли отметки 3228 руб. Предыдущий рекорд был поставлен 1 апреля 2024 г., до того, как активы перестали торговаться из-за редомициляции, их стоимость тогда на пике достигала 3206 руб. Аналитики в разговоре с «Ведомостями» отмечали, что акции компании – перспективная инвестиция, так как сам эмитент – один из самых сильных игроков на рынке ритейла. К примеру, аналитик УК «Ингосстрах-инвестиции» Артем Аутлев рассказывал, что потенциал роста бумаг компании превышает 30% на горизонте года. Компания демонстрирует активный рост, в том числе за счет онлайн-сегмента и развития дискаунтеров «Чижик», пояснил эксперт. Высокая инфляция также позитивно влияет на результаты компании, поскольку поддерживает рост среднего чека.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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