Индекс Мосбиржи закрепился выше 3000 пунктов на окончании основных торгов
Индекс Мосбиржи на окончании торговой сессии вновь поднялся выше 3000 пунктов. На 18:50 мск он остановился на отметке в 3018 пунктов, свидетельствуют данные торговой площадки.
Индекс голубых фишек также окончил сессию выше предыдущей отметки. С начала торгов индекс вырос на 1,6% и достиг 19 470 пунктов. Среди лидеров роста – обыкновенные акции «Ростелекома» (+6,49%), «iПозитива» (+4,49%), привилегированные бумаги «Транснефти» (+4,05%), а также акции «ПИК» (+3,77%) и «Магнита» (+3,66%). В красной зоне торгуются бумаги «Русгидро» (–4,63%), «Фосагро» (–1,19%), «Аэрофлота» (–0,49%), «Норникеля» (–0,22%) и «Сургутнефтегаза» (–0,14%).
Накануне, 10 февраля, индекс Мосбиржи впервые с 26 июля 2024 г. превысил показатель в 3000 пунктов. На 17:38 мск он составил 3013 пунктов, поднявшись в ходе торгов на 1,58%. Тогда по словам экспертов рынку оказывали поддержку ожидания сохранения ключевой ставки на уровне 21% и тяжеловесные бумаги нефтегазового сектора. Но в ходе допсессии индекс вновь опустился ниже отметки.