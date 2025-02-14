Индекс Мосбиржи снизился почти на 3% после решения ЦБ сохранить ставку

После первых семи минут (13:37 мск) индекс снизился до 3218 пунктов. В течение последующих 10 минут скорректировался на уровне 3240 пунктов, но уже к 14:02 мск опустился до минимума с начала торгов – 3200 пунктов. На 14:50 мск он колеблется в районе 3228 пунктов, сохраняя относительно невысокий рост в 0,66% по отношению к закрытию торгов накануне. Индекс голубых фишек также закономерно просел в росте, сейчас он составляет 0,7%.