Индекс Мосбиржи снизился почти на 3% после решения ЦБ сохранить ставку
Индекс Мобиржи снизился почти на 3% после решения Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 21%, свидетельствуют данные торговой площадки. На 13:00 мск индекс находился на уровне 3280 пунктов, спустя час он снизился до 3211 пунктов.
После первых семи минут (13:37 мск) индекс снизился до 3218 пунктов. В течение последующих 10 минут скорректировался на уровне 3240 пунктов, но уже к 14:02 мск опустился до минимума с начала торгов – 3200 пунктов. На 14:50 мск он колеблется в районе 3228 пунктов, сохраняя относительно невысокий рост в 0,66% по отношению к закрытию торгов накануне. Индекс голубых фишек также закономерно просел в росте, сейчас он составляет 0,7%.
Для сравнения: с начала торгов индекс прибавлял 2% роста. На 10:56 мск индекс составил 3270 пунктов. В лидерах роста выступали бумаги «Юнипро», «Мечела», ВТБ, «Совкомфлота» и ММК, а в минусе торговались активы «Фосагро», «Полюса», «Сургутнефтегаза» и «Астры». Как заявляли аналитики «БКС мир инвестиций», инвесторы сохраняют позитивный настрой на фоне переговоров президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом.
На 14:55 мск список лидеров почти не изменился: обыкновенные акции ПИК (+4,75%), «Юнипро» (+4,56%), «Совкомфлота» (+4,39%), МКБ (+3,61%) и «Аэрофлота» (+3,28%). На настоящий момент в минусе торгуются бумаги «Астры» (–2,53%), «Сургутнефтегаза» (–2,1%), «Новатэка» (–1,96%), «Европлана» (–1,59%).
Еще утром аналитики «Цифра брокера» заявляли о неожиданном оптимизме среди российских инвесторов. Так, эксперты утверждали, что вместе с индексом самой биржи рос и рублевый показатель (РТС) – этому способствовало укрепление рубля, ближайший фьючерс на доллар упал до 92,8 руб. При этом аналитики утверждали, что стоит ожидать коррекции на фондовом рынке РФ, так как она, как правило, следует за многодневным ростом.
По данным экспертов из «Альфа-инвестиций», активности трейдеров на рынке утром могла способствовать приостановка торгов накануне. 13 февраля в 20:40 мск Мосбиржа заявила о временном прекращении торгов. Также инвесторов могли разочаровать обновленные цифры регулятора, прогноз по инфляции повышен с 4,5–5% до 7–8% в 2025 г.
12 февраля на вечерней торговой сессии индекс Московской биржи с превысил 3200 пунктов впервые с 3 июля 2024 г. А накануне, 10 февраля, индекс Мосбиржи впервые с 26 июля 2024 г. превысил показатель в 3000 пунктов. На 17:38 мск он составил 3013 пунктов, поднявшись в ходе торгов на 1,58%. Тогда, по словам экспертов, рынку оказывали поддержку ожидания сохранения ключевой ставки на уровне 21% и тяжеловесные бумаги нефтегазового сектора.
Как рассказывали «Ведомостям» эксперты, хоть разговор о мирных переговорах и подарил инвесторам оптимизм, динамика без конкретики неустойчива и рынок столь же быстро может растерять запал. Инвестиционный стратег «ВТБ мои инвестиции» Станислав Клещев заявил, что, возможно, движение рынка чрезмерно эмоциональное.