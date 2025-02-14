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Мосбиржа с 17 февраля допустит к торгам акции «Русагро»

Ведомости

Московская биржа допустит к торгам акции «Русагро» с 17 февраля, следует из информации на сайте торговой площадки.

Акции «Русагро» будут торговаться в первом уровне листинга под тикером RAGR.

Группа компаний «Русагро» – крупнейший агрохолдинг России, занимается в том числе производством сахара, свиноводством и растениеводством. В настоящее время компания реализует продукцию более чем в 80 регионах России и более чем в 49 странах мира.

В марте прошлого года директор по корпоративному развитию «Русагро» Александр Тарасов сообщил, что холдинг подал документы в органы Кипра для редомициляции на остров Русский в Приморском крае. После завершения процесса бумаги компании снова будут торговаться на Мосбирже. В октябре стало известно, что агрохолдинг начал процесс дробления акций, вместо 30 руб. новый номинал ценной бумаги составил 2,5 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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