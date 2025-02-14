Мосбиржа с 17 февраля допустит к торгам акции «Русагро»

В марте прошлого года директор по корпоративному развитию «Русагро» Александр Тарасов сообщил, что холдинг подал документы в органы Кипра для редомициляции на остров Русский в Приморском крае. После завершения процесса бумаги компании снова будут торговаться на Мосбирже. В октябре стало известно, что агрохолдинг начал процесс дробления акций, вместо 30 руб. новый номинал ценной бумаги составил 2,5 руб.