Мосбиржа с 17 февраля допустит к торгам акции «Русагро»
Московская биржа допустит к торгам акции «Русагро» с 17 февраля, следует из информации на сайте торговой площадки.
Акции «Русагро» будут торговаться в первом уровне листинга под тикером RAGR.
Группа компаний «Русагро» – крупнейший агрохолдинг России, занимается в том числе производством сахара, свиноводством и растениеводством. В настоящее время компания реализует продукцию более чем в 80 регионах России и более чем в 49 странах мира.
В марте прошлого года директор по корпоративному развитию «Русагро» Александр Тарасов сообщил, что холдинг подал документы в органы Кипра для редомициляции на остров Русский в Приморском крае. После завершения процесса бумаги компании снова будут торговаться на Мосбирже. В октябре стало известно, что агрохолдинг начал процесс дробления акций, вместо 30 руб. новый номинал ценной бумаги составил 2,5 руб.