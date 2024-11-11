«Русагро» допустило выплату дивидендов в 2025 году

После завершения редомициляции в начале 2025 г. появится техническая возможность по выплате дивидендов ПАО «Группа «Русагро». Об этом сообщил заместитель гендиректора компании по корпоративному развитию Александр Тарасов на телефонной конференции, передает Интерфакс.