«Русагро» допустило выплату дивидендов в 2025 году
По словам Тарасова, возможность появится, так как «распределение акций ПАО среди держателей депозитарных расписок кипрской Ros Agro Plc уберет препятствие для выплаты дивидендов».
При этом Тарасов отметил, что «Русагро» не собирается привлекать средства для выплаты дивидендов из-за нерациональности с точки зрения акционерной стоимости.
В октябре стало известно, что агрохолдинг «Русагро» начал процесс дробления акций, вместо 30 руб. новый номинал ценной бумаги составил 2,5 руб.