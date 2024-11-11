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«Русагро» допустило выплату дивидендов в 2025 году

Ведомости

После завершения редомициляции в начале 2025 г. появится техническая возможность по выплате дивидендов ПАО «Группа «Русагро». Об этом сообщил заместитель гендиректора компании по корпоративному развитию Александр Тарасов на телефонной конференции, передает Интерфакс.

По словам Тарасова, возможность появится, так как «распределение акций ПАО среди держателей депозитарных расписок кипрской Ros Agro Plc уберет препятствие для выплаты дивидендов».

При этом Тарасов отметил, что «Русагро» не собирается привлекать средства для выплаты дивидендов из-за нерациональности с точки зрения акционерной стоимости.

В октябре стало известно, что агрохолдинг «Русагро» начал процесс дробления акций, вместо 30 руб. новый номинал ценной бумаги составил 2,5 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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