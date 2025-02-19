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Акции военных компаний США упали из-за требований сократить бюджет Пентагона

Ведомости

Акции крупнейших американских военных компаний, обеспечивающих заказы Пентагона, упали после того, как президент Дональд Трамп потребовал от оборонного ведомства сократить расходы на 8%. Стоимость обыкновенных акций авиастроительных Lockheed Martin (производитель истребителей и пр.) и Northrop Grumman (разработчик стратегических бомбардировщиков) снизилась с $433 до $426 и с $435 до $430 за юнит соответственно.

Как свидетельствует график на Nasdaq, в 20:50 мск, когда Трамп и обозначил цель для Пентагона, началось снижение. Спустя почти час стоимость активов скорректировалась, но в случае большинства компаний – не вернулась к прежним уровням. Активы Grumman и вовсе ушли в минус по отношению к закрытию торгов днем ранее. Также просели бумаги RTX Corporation и General Dynamics.

Как ранее сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на меморандум главы Минфина Пита Хегсета и чиновников США, глава ведомства просит подготовить вариации сокращений расходов Пентагона до 24 февраля и приводит список из 17 категорий, которые администрация Трампа хочет изъять из бюджета. «Среди них – операции на южной границе США, модернизация ядерного оружия и противоракетной обороны, а также приобретение беспилотников одностороннего действия и других боеприпасов», – говорится в сообщении.

Сокращение бюджета на 8% ежегодно в течение пяти лет означает, что за этот период он должен уменьшиться на примерно 34%. Это станет самым большим таким сокращением с 2013 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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