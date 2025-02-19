Акции военных компаний США упали из-за требований сократить бюджет Пентагона

Как свидетельствует график на Nasdaq, в 20:50 мск, когда Трамп и обозначил цель для Пентагона, началось снижение. Спустя почти час стоимость активов скорректировалась, но в случае большинства компаний – не вернулась к прежним уровням. Активы Grumman и вовсе ушли в минус по отношению к закрытию торгов днем ранее. Также просели бумаги RTX Corporation и General Dynamics.