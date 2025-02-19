Акции военных компаний США упали из-за требований сократить бюджет Пентагона
Акции крупнейших американских военных компаний, обеспечивающих заказы Пентагона, упали после того, как президент Дональд Трамп потребовал от оборонного ведомства сократить расходы на 8%. Стоимость обыкновенных акций авиастроительных Lockheed Martin (производитель истребителей и пр.) и Northrop Grumman (разработчик стратегических бомбардировщиков) снизилась с $433 до $426 и с $435 до $430 за юнит соответственно.
Как свидетельствует график на Nasdaq, в 20:50 мск, когда Трамп и обозначил цель для Пентагона, началось снижение. Спустя почти час стоимость активов скорректировалась, но в случае большинства компаний – не вернулась к прежним уровням. Активы Grumman и вовсе ушли в минус по отношению к закрытию торгов днем ранее. Также просели бумаги RTX Corporation и General Dynamics.
Как ранее сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на меморандум главы Минфина Пита Хегсета и чиновников США, глава ведомства просит подготовить вариации сокращений расходов Пентагона до 24 февраля и приводит список из 17 категорий, которые администрация Трампа хочет изъять из бюджета. «Среди них – операции на южной границе США, модернизация ядерного оружия и противоракетной обороны, а также приобретение беспилотников одностороннего действия и других боеприпасов», – говорится в сообщении.
Сокращение бюджета на 8% ежегодно в течение пяти лет означает, что за этот период он должен уменьшиться на примерно 34%. Это станет самым большим таким сокращением с 2013 г.