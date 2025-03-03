Restore: размещает выпуск цифровых финансовых активов на 1 млрд рублей
Сеть магазинов техники Restore: начала размещение пятого выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) на платформе ЦФА Альфа-банка «А токен», сообщили в Inventive Retail Group.
Эмитентом сделки выступит ООО «реСтор» – юридическое лицо торговой марки Restore:. Выпуски представлены в форме простого денежного требования с фиксированной доходностью. Как уточнили в группе, это вид ЦФА, где владелец ЦФА получает фиксированный доход в виде выплат от эмитента. В дату погашения ЦФА инвестору возвращается начальная стоимость ЦФА.
«Объем эмиссии составит 1 000 000 ЦФА общей стоимостью 1 млрд руб., сроком на шесть месяцев и доходностью 25,5% годовых. Дата начала приема заявок – 3 марта 2025 г. Дата окончания (закрытия) книги и выпуска ЦФА 10 марта 2025 г.», – добавили в компании.
Основной бренд, представленный в Restore:, – это продукция Apple, включая смартфоны, планшеты, ноутбуки и аксессуары. До 2022 г. сеть называлась re:Store и выступала официальным партнером Apple в России. После ухода американского производителя из России ритейлер сменил концепцию и начал также продавать товары для дома, в том числе и российских брендов, например бытовую технику Bork. В сентябре 2023 г. компания провела ребрендинг, сменив название на restore:.
Сеть входит в Inventive Retail Group, которая также выступала дистрибутором техники Samsung, Lego, Nike, тоже объявивших об уходе с отечественного рынка в 2022 г. В ноябре 2024 г. «Ведомости» писали, что Restore: начнет выпускать аксессуары для электроники под собственным брендом. На первом этапе в линейку войдут 25 наименований: беспроводные зарядки и зарядные устройства 3-в-1, позволяющие одновременно заряжать смартфон, наушники и часы и др.