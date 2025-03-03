Restore: размещает выпуск цифровых финансовых активов на 1 млрд рублей

Основной бренд, представленный в Restore:, – это продукция Apple, включая смартфоны, планшеты, ноутбуки и аксессуары. До 2022 г. сеть называлась re:Store и выступала официальным партнером Apple в России. После ухода американского производителя из России ритейлер сменил концепцию и начал также продавать товары для дома, в том числе и российских брендов, например бытовую технику Bork. В сентябре 2023 г. компания провела ребрендинг, сменив название на restore:.