«Аэрофлот» повысил целевой уровень выплат по дивидендам с 25 до 50%

Ранее компания направляла 25% чистой прибыли на выплату дивидендов. Уточняется, что совет директоров может пересмотреть эту долю, учитывая ситуацию в отрасли, финансовые потребности и планы развития. Политика направлена на увеличение прозрачности выплат, также должен соблюдаться баланс между интересами акционеров и устойчивостью компании. Стоимость обыкновенных акций компании на Мосбирже прибавляет в цене почти 2%, хотя с начала торгов она снижалась более чем на 3%. На 16:18 мск стоимость бумаги достигла 74,2 руб. прибавив 0,41 руб. с начала торгов.