«Аэрофлот» повысил целевой уровень выплат по дивидендам с 25 до 50%
Совет директоров ПАО «Аэрофлот» обновил дивидендную политику, сообщила пресс-служба компании. Теперь она планирует направлять на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО, скорректированной на неденежные факторы в соответствии с требованиями правительства. На фоне новости стоимость обыкновенных акций перевозчика начала расти.
Ранее компания направляла 25% чистой прибыли на выплату дивидендов. Уточняется, что совет директоров может пересмотреть эту долю, учитывая ситуацию в отрасли, финансовые потребности и планы развития. Политика направлена на увеличение прозрачности выплат, также должен соблюдаться баланс между интересами акционеров и устойчивостью компании. Стоимость обыкновенных акций компании на Мосбирже прибавляет в цене почти 2%, хотя с начала торгов она снижалась более чем на 3%. На 16:18 мск стоимость бумаги достигла 74,2 руб. прибавив 0,41 руб. с начала торгов.
28 февраля акции также выросли в цене на фоне предложения российского МИДа восстановить прямое авиасообщение с США. На пике в течение дня стоимость бумаг достигала 74,7 руб., тогда как до сообщения стоимость составляла ниже 72 руб.