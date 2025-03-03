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«Аэрофлот» повысил целевой уровень выплат по дивидендам с 25 до 50%

Ведомости

Совет директоров ПАО «Аэрофлот» обновил дивидендную политику, сообщила пресс-служба компании. Теперь она планирует направлять на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО, скорректированной на неденежные факторы в соответствии с требованиями правительства. На фоне новости стоимость обыкновенных акций перевозчика начала расти.

Ранее компания направляла 25% чистой прибыли на выплату дивидендов. Уточняется, что совет директоров может пересмотреть эту долю, учитывая ситуацию в отрасли, финансовые потребности и планы развития. Политика направлена на увеличение прозрачности выплат, также должен соблюдаться баланс между интересами акционеров и устойчивостью компании. Стоимость обыкновенных акций компании на Мосбирже прибавляет в цене почти 2%, хотя с начала торгов она снижалась более чем на 3%. На 16:18 мск стоимость бумаги достигла 74,2 руб. прибавив 0,41 руб. с начала торгов.

28 февраля акции также выросли в цене на фоне предложения российского МИДа восстановить прямое авиасообщение с США. На пике в течение дня стоимость бумаг достигала 74,7 руб., тогда как до сообщения стоимость составляла ниже 72 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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