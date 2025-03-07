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Чистая прибыль «Совкомфлота» за 2024 год по МСФО составила 46,2 млрд рублей

Ведомости

Чистая прибыль «Совкомфлота» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2024 г. снизилась на 44% по сравнению с предыдущим годом и составила 46,2 млрд руб., следует из сообщения компании.

Выручка «Совкомфлота» снизилась до $1,87 млрд против $2,32 млрд годом ранее. Показатель EBITDA сократился на 34% до $1,04 млрд. Чистая прибыль упала более чем в два раза – с $943 млн до $424 млн. На конец 2024 г. активы «Совкомфлота» составили $6,69 млрд, а чистый долг компании снизился до $28 млн.

В компании объясняют изменения финансовых результатов влиянием геополитических причин и санкционных ограничений. Новые санкции, введенные Минфином США после отчетного периода, стали дополнительным сдерживающим фактором. Несмотря на это, компания продолжает выполнять долгосрочные контракты по обслуживанию индустриальных проектов и перевозке энергоносителей, а также успешно работает на спотовом рынке.

15 ноября 2024 г. сообщалось, что чистая прибыль компании за девять месяцев 2024 г. снизилась на 39% и составила $505 млн. Скорректированная чистая прибыль составила 43,3 млрд руб. по МСФО, что было обеспечено благодаря устойчивому уровню операционных доходов с учетом значительной обеспеченности флота долгосрочными контрактами. Выручка компании в отчетном периоде составила $1,5 млрд против $1,8 млрд за аналогичный период прошлого года. Показатель EBITDA достиг $851 млн по сравнению с $1,2 млрд в 2023 г.

Компания подтвердила приверженность цели по выплате годовых дивидендов на уровне 50% от скорректированной годовой прибыли по МСФО в рублях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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