Чистая прибыль «Совкомфлота» за 2024 год по МСФО составила 46,2 млрд рублей
Чистая прибыль «Совкомфлота» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2024 г. снизилась на 44% по сравнению с предыдущим годом и составила 46,2 млрд руб., следует из сообщения компании.
Выручка «Совкомфлота» снизилась до $1,87 млрд против $2,32 млрд годом ранее. Показатель EBITDA сократился на 34% до $1,04 млрд. Чистая прибыль упала более чем в два раза – с $943 млн до $424 млн. На конец 2024 г. активы «Совкомфлота» составили $6,69 млрд, а чистый долг компании снизился до $28 млн.
В компании объясняют изменения финансовых результатов влиянием геополитических причин и санкционных ограничений. Новые санкции, введенные Минфином США после отчетного периода, стали дополнительным сдерживающим фактором. Несмотря на это, компания продолжает выполнять долгосрочные контракты по обслуживанию индустриальных проектов и перевозке энергоносителей, а также успешно работает на спотовом рынке.
15 ноября 2024 г. сообщалось, что чистая прибыль компании за девять месяцев 2024 г. снизилась на 39% и составила $505 млн. Скорректированная чистая прибыль составила 43,3 млрд руб. по МСФО, что было обеспечено благодаря устойчивому уровню операционных доходов с учетом значительной обеспеченности флота долгосрочными контрактами. Выручка компании в отчетном периоде составила $1,5 млрд против $1,8 млрд за аналогичный период прошлого года. Показатель EBITDA достиг $851 млн по сравнению с $1,2 млрд в 2023 г.
Компания подтвердила приверженность цели по выплате годовых дивидендов на уровне 50% от скорректированной годовой прибыли по МСФО в рублях.