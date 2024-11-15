Чистая прибыль «Совкомфлота» по МСФО за девять месяцев сократилась на 39%

Скорректированная чистая прибыль составила 43,3 млрд руб. по МСФО, что было обеспечено благодаря устойчивому уровню операционных доходов с учетом значительной обеспеченности флота долгосрочными контрактами. Выручка компании в отчетном периоде составила $1,5 млрд против $1,8 млрд за аналогичный период прошлого года. Показатель EBITDA достиг $851 млн по сравнению с $1,2 млрд в 2023 г.