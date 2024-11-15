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Чистая прибыль «Совкомфлота» по МСФО за девять месяцев сократилась на 39%

Ведомости

Чистая прибыль ПАО «Совкомфлот» по МСФО за девять месяцев 2024 г. снизилась на 39% и составила $505 млн, следует из отчета компании.

Скорректированная чистая прибыль составила 43,3 млрд руб. по МСФО, что было обеспечено благодаря устойчивому уровню операционных доходов с учетом значительной обеспеченности флота долгосрочными контрактами. Выручка компании в отчетном периоде составила $1,5 млрд против $1,8 млрд за аналогичный период прошлого года. Показатель EBITDA достиг $851 млн по сравнению с $1,2 млрд в 2023 г.

Компания подтвердила приверженность цели по выплате годовых дивидендов на уровне 50% от скорректированной годовой прибыли по МСФО в рублях.

7 июня генеральный директор «Совкомфлота» Игорь Тонковидов сообщил, что в 2024 г. компания может выплатить промежуточные дивиденды. Обычно «Совкомфлот» платит дивиденды раз в год, но при хороших промежуточных финансовых результатах не исключена и промежуточная выплата, пояснил глава компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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