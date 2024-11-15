Чистая прибыль «Совкомфлота» по МСФО за девять месяцев сократилась на 39%
Чистая прибыль ПАО «Совкомфлот» по МСФО за девять месяцев 2024 г. снизилась на 39% и составила $505 млн, следует из отчета компании.
Скорректированная чистая прибыль составила 43,3 млрд руб. по МСФО, что было обеспечено благодаря устойчивому уровню операционных доходов с учетом значительной обеспеченности флота долгосрочными контрактами. Выручка компании в отчетном периоде составила $1,5 млрд против $1,8 млрд за аналогичный период прошлого года. Показатель EBITDA достиг $851 млн по сравнению с $1,2 млрд в 2023 г.
Компания подтвердила приверженность цели по выплате годовых дивидендов на уровне 50% от скорректированной годовой прибыли по МСФО в рублях.
7 июня генеральный директор «Совкомфлота» Игорь Тонковидов сообщил, что в 2024 г. компания может выплатить промежуточные дивиденды. Обычно «Совкомфлот» платит дивиденды раз в год, но при хороших промежуточных финансовых результатах не исключена и промежуточная выплата, пояснил глава компании.