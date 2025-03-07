WSJ: тарифы Трампа обрушили фондовый рынок США

На закрытии торгов 6 марта индекс Nasdaq Composite упал на 2,6%, войдя в зону коррекции, а Dow Jones снизился более чем на 500 пунктов (1,2%). Эти потери стали продолжением общего спада, связанного с опасениями по поводу влияния торговых споров на экономику. Два дня назад американские индексы уже продемонстрировали значительное снижение после введения новых пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая.