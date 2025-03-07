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WSJ: тарифы Трампа обрушили фондовый рынок США

Ведомости

Американский фондовый рынок столкнулся с серьезными потрясениями на фоне торговых конфликтов и неопределенности вокруг тарифной политики президента США Дональда Трампа. Инвесторы опасаются, что это замедлит принятие бизнес-решений и приведет к снижению темпов экономического роста, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

На закрытии торгов 6 марта индекс Nasdaq Composite упал на 2,6%, войдя в зону коррекции, а Dow Jones снизился более чем на 500 пунктов (1,2%). Эти потери стали продолжением общего спада, связанного с опасениями по поводу влияния торговых споров на экономику. Два дня назад американские индексы уже продемонстрировали значительное снижение после введения новых пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая.

Ответные меры со стороны торговых партнеров США лишь усугубили ситуацию. Аналитики предупреждают, что рост тарифов увеличит затраты для бизнеса и потребителей, что может привести к замедлению экономической активности. Настроения инвесторов остаются нестабильными. Кратковременное улучшение после отсрочки введения тарифов на автопроизводителей не смогло изменить общей негативной тенденции.

Особенно сильно пострадал технологический сектор. Акции Marvell Technology обрушились на 16% после публикации слабого прогноза по доходам, что разочаровало инвесторов, ожидавших более значительного роста на фоне развития AI-технологий. Экономические показатели также вызывают беспокойство. Первичные заявки на пособие по безработице сократились, но число продолжающихся заявок достигло максимума за три года. В феврале резко выросло количество объявленных сокращений, что сигнализирует о сложностях в ряде отраслей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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