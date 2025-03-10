Совет директоров «Мегафона» рекомендовал направить на дивиденды 15,7 млрд рублей

Компания «Мегафон» предоставляет услуги в области информационных технологий и телекоммуникаций по всем основным направлениям. Точкой отсчета работы компании считается 1993 г., когда было создано ЗАО «Северо-Западный GSM». В 2002 г. преобразовано в ОАО «МегаФон». Оказывает услуги во всех сегментах телеком‑рынка в России, а также в республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджикистан.