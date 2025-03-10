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Совет директоров «Мегафона» рекомендовал направить на дивиденды 15,7 млрд рублей

Ведомости

Совет директоров ПАО «Мегафон» по результатам 2024 г. рекомендовал утвердить выплату дивидендов в размере 25,33 руб.за одну обыкновенную акцию, сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.

На выплату дивидендов суммарно рекомендовано направить 15,7 млрд руб. из чистой прибыли компании за 2024 г. Остальную часть было рекомендовано не распределять.

Датой «отсечки» для получения дивидендов было рекомендовано обозначить 21 апреля.

Согласно данным, опубликованным в финансовой отчетности, выручка «Мегафона» по итогам 2024 г. составила 485,9 млрд руб. Сообщалось, что такой рост выручки был обусловлен расширением абонентской базы, увеличением объема потребляемого мобильного интернет-трафика и активным развитие сегмента B2B.

Компания «Мегафон» предоставляет услуги в области информационных технологий и телекоммуникаций по всем основным направлениям. Точкой отсчета работы компании считается 1993 г., когда было создано ЗАО «Северо-Западный GSM». В 2002 г. преобразовано в ОАО «МегаФон». Оказывает услуги во всех сегментах телеком‑рынка в России, а также в республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджикистан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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