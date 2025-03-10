Совет директоров «Мегафона» рекомендовал направить на дивиденды 15,7 млрд рублей
Совет директоров ПАО «Мегафон» по результатам 2024 г. рекомендовал утвердить выплату дивидендов в размере 25,33 руб.за одну обыкновенную акцию, сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.
На выплату дивидендов суммарно рекомендовано направить 15,7 млрд руб. из чистой прибыли компании за 2024 г. Остальную часть было рекомендовано не распределять.
Датой «отсечки» для получения дивидендов было рекомендовано обозначить 21 апреля.
Компания «Мегафон» предоставляет услуги в области информационных технологий и телекоммуникаций по всем основным направлениям. Точкой отсчета работы компании считается 1993 г., когда было создано ЗАО «Северо-Западный GSM». В 2002 г. преобразовано в ОАО «МегаФон». Оказывает услуги во всех сегментах телеком‑рынка в России, а также в республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджикистан.