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Биткойн опустился ниже $80 000 впервые с 26 февраля

Ведомости

Стоимость биткойна (BTC) впервые с 26 февраля опустилась ниже $80 000, свидетельствуют данные криптобиржи Binance. На минимуме он достигал отметки в $79 177. По данным отраслевых СМИ, криптовалюта переживает сильнейшее недельное падение за всю историю.

По отношению к последней сделке накануне криптовалюта потеряла более 4,2% в стоимости. По данным Finbold, спаду биткойна способствовала турбулентность на рынке, вызванная политикой президента США Дональда Трампа. В частности, инвесторы ожидали расцвета криптовалютных инструментов и конца жетских регулятивных мер в отношении цифровых активов.

Но за первые полтора месяца своего второго срока Трамп принял участие в серии конъюнктурных запусков мемкойнов (не котирующиеся в широком обращении криптоактивы), нанес ущерб дипломатическим и экономическим связям с традиционными союзниками США и не предпринял «по-настоящему решительных шагов по созданию стратегического резерва». Ранее республиканец заявил, что криптовалютный резерв США будет формироваться из арестованных активов, а не из госзакупок, как того ожидали трейдеры.

7 марта Трамп подписал указ о создании стратегического криптовалютного резерва. Тогда же стало известно, что американские власти владеют примерно 200 000 биткойнов. Об этом сообщил сопредседатель научно-консультативного комитета при президенте и ответственный за политику США в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и криптовалют инвестор Дэвид Сакс.

Bloomberg писал, что указ Трампа «разочаровал рынок». Биткойн в ходе торгов упал примерно на 5,7%. Другие цифровые валюты, которые войдут в крипторезерв (Ether, XRP, SOL и ADA), упали как минимум на 3%. После своей инаугурации в январе Трамп подписал указы о криптовалютах, которые обещал в ходе предвыборной кампании в США. Тогда же он создал рабочую группу по альтернативным денежным средствам. Совет по криптовалютам будет консультировать по вопросам политики в области цифровых активов, сотрудничать с конгрессом по вопросам законодательства о криптовалютах, а также помогать в создании крипторезерва и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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