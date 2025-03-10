Биткойн опустился ниже $80 000 впервые с 26 февраля

Bloomberg писал, что указ Трампа «разочаровал рынок». Биткойн в ходе торгов упал примерно на 5,7%. Другие цифровые валюты, которые войдут в крипторезерв (Ether, XRP, SOL и ADA), упали как минимум на 3%. После своей инаугурации в январе Трамп подписал указы о криптовалютах, которые обещал в ходе предвыборной кампании в США. Тогда же он создал рабочую группу по альтернативным денежным средствам. Совет по криптовалютам будет консультировать по вопросам политики в области цифровых активов, сотрудничать с конгрессом по вопросам законодательства о криптовалютах, а также помогать в создании крипторезерва и др.