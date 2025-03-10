Биткойн опустился ниже $80 000 впервые с 26 февраля
Стоимость биткойна (BTC) впервые с 26 февраля опустилась ниже $80 000, свидетельствуют данные криптобиржи Binance. На минимуме он достигал отметки в $79 177. По данным отраслевых СМИ, криптовалюта переживает сильнейшее недельное падение за всю историю.
По отношению к последней сделке накануне криптовалюта потеряла более 4,2% в стоимости. По данным Finbold, спаду биткойна способствовала турбулентность на рынке, вызванная политикой президента США Дональда Трампа. В частности, инвесторы ожидали расцвета криптовалютных инструментов и конца жетских регулятивных мер в отношении цифровых активов.
Но за первые полтора месяца своего второго срока Трамп принял участие в серии конъюнктурных запусков мемкойнов (не котирующиеся в широком обращении криптоактивы), нанес ущерб дипломатическим и экономическим связям с традиционными союзниками США и не предпринял «по-настоящему решительных шагов по созданию стратегического резерва». Ранее республиканец заявил, что криптовалютный резерв США будет формироваться из арестованных активов, а не из госзакупок, как того ожидали трейдеры.
7 марта Трамп подписал указ о создании стратегического криптовалютного резерва. Тогда же стало известно, что американские власти владеют примерно 200 000 биткойнов. Об этом сообщил сопредседатель научно-консультативного комитета при президенте и ответственный за политику США в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и криптовалют инвестор Дэвид Сакс.
Bloomberg писал, что указ Трампа «разочаровал рынок». Биткойн в ходе торгов упал примерно на 5,7%. Другие цифровые валюты, которые войдут в крипторезерв (Ether, XRP, SOL и ADA), упали как минимум на 3%. После своей инаугурации в январе Трамп подписал указы о криптовалютах, которые обещал в ходе предвыборной кампании в США. Тогда же он создал рабочую группу по альтернативным денежным средствам. Совет по криптовалютам будет консультировать по вопросам политики в области цифровых активов, сотрудничать с конгрессом по вопросам законодательства о криптовалютах, а также помогать в создании крипторезерва и др.