Индекс ПИФов падает второй месяц подряд
Средняя доходность рыночного индекса ПИФов, который рассчитывают «Финуслуги», составила -2,63% в апреле этого года. Показатель платформенного индекса ПИФов достиг -2,79%. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель маркетплейса Мосбиржи. В базу расчета рыночного индикатора вошли 287 открытых и биржевых фондов, платформенного – 17 ПИФов, доступных «Финуслугах» в течение отчетного периода. Оба бенчмарка рассчитываются как среднее значение разницы в стоимости пая на начало и конец месяца. В апреле индекс Мосбиржи потерял 3,15% и составил 2918,47 пункта.
В марте динамика рыночного индекса также была отрицательной (-2,78%) после роста в январе (+2,05%) и феврале (2,55%). Положительную доходность за апрель показали 30,3% доступных на российском рынке открытых и биржевых ПИФов. Среди фондов на «Финуслугах» максимальную доходность (3,31%) продемонстрировал фонд «Доходъ. Золото», который инвестирует в обязательства банков выплачивать денежный эквивалент стоимости золота по текущему курсу.
На российском рынке, который находится в коррекции, сохраняются инвестиционные стратегии, дающие положительный результат, констатировал старший управляющий директор Мосбиржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту «Финуслуги» Игорь Алутин. В апреле это были ПИФы, инвестирующие в рублевые и валютные облигации отечественных корпоративных эмитентов и в сделки репо, заметил он.
Сейчас на «Финуслугах» доступны для сделок паи 20 открытых ПИФов. В апреле на маркетплейсе появились три новых фонда, стратегии для которых разработали авторы Telegram-каналов. В мае Банк России предупредил, что тенденция на создание блогерских фондов может увеличить риски за счет усиления взаимосвязанности рынков и объемов инвестиционных стратегий, нацеленных на копирование. Из позитивных моментов в Центробанке указали на повышение интереса к инвестированию и снижение информационных барьеров.