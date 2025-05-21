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Индекс ПИФов падает второй месяц подряд

Ведомости

Средняя доходность рыночного индекса ПИФов, который рассчитывают «Финуслуги», составила -2,63% в апреле этого года. Показатель платформенного индекса ПИФов достиг -2,79%. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель маркетплейса Мосбиржи. В базу расчета рыночного индикатора вошли 287 открытых и биржевых фондов, платформенного – 17 ПИФов, доступных «Финуслугах» в течение отчетного периода. Оба бенчмарка рассчитываются как среднее значение разницы в стоимости пая на начало и конец месяца. В апреле индекс Мосбиржи потерял 3,15% и составил 2918,47 пункта.

В марте динамика рыночного индекса также была отрицательной (-2,78%) после роста в январе (+2,05%) и феврале (2,55%). Положительную доходность за апрель показали 30,3% доступных на российском рынке открытых и биржевых ПИФов. Среди фондов на «Финуслугах» максимальную доходность (3,31%) продемонстрировал фонд «Доходъ. Золото», который инвестирует в обязательства банков выплачивать денежный эквивалент стоимости золота по текущему курсу.

На российском рынке, который находится в коррекции, сохраняются инвестиционные стратегии, дающие положительный результат, констатировал старший управляющий директор Мосбиржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту «Финуслуги» Игорь Алутин. В апреле это были ПИФы, инвестирующие в рублевые и валютные облигации отечественных корпоративных эмитентов и в сделки репо, заметил он.

Сейчас на «Финуслугах» доступны для сделок паи 20 открытых ПИФов. В апреле на маркетплейсе появились три новых фонда, стратегии для которых разработали авторы Telegram-каналов. В мае Банк России предупредил, что тенденция на создание блогерских фондов может увеличить риски за счет усиления взаимосвязанности рынков и объемов инвестиционных стратегий, нацеленных на копирование. Из позитивных моментов в Центробанке указали на повышение интереса к инвестированию и снижение информационных барьеров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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