Индекс ПИФов падает второй месяц подряд

Сейчас на «Финуслугах» доступны для сделок паи 20 открытых ПИФов. В апреле на маркетплейсе появились три новых фонда, стратегии для которых разработали авторы Telegram-каналов. В мае Банк России предупредил, что тенденция на создание блогерских фондов может увеличить риски за счет усиления взаимосвязанности рынков и объемов инвестиционных стратегий, нацеленных на копирование. Из позитивных моментов в Центробанке указали на повышение интереса к инвестированию и снижение информационных барьеров.