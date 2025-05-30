SEC отозвала иск против биржи Binance и ее основателя
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отозвала иск против криптовалютной биржи Binance и ее основателя Чанпэна Чжао. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на подписанные документы.
В бумагах указано, что отзыв иска является окончательным. Это означает, что SEC не сможет возобновить судебное разбирательство в будущем. Документ подписали адвокаты всех трех сторон: SEC, Binance и Чжао. Представитель биржи назвал конец разбирательства знаковым моментом для их компании.
SEC подала иск против Binance в 2023 г., предъявив бирже 13 обвинений. Регулятор утверждал, что платформа искажала данные о контроле и надзоре за торговлей на американском сегменте Binance.US. Кроме того, биржу обвиняли в незаконном содействии торговле несколькими токенами, которые, по мнению комиссии, должны были регистрироваться как ценные бумаги.
Binance продолжает сталкиваться с правовыми проблемами и в других странах. Так, 19 февраля сообщалось, что Нигерия подала иск против крупнейшей в мире криптовалютной биржи, требуя $79,5 млрд в качестве компенсации за экономические убытки и $2 млрд за неуплаченные налоги за два года. Власти страны обвиняют Binance в усугублении валютных проблем из-за популярности платформы среди местного населения для торговли найрой.
Binance, не зарегистрированная в Нигерии, заявляла о сотрудничестве с Федеральной налоговой службой Нигерии для урегулирования возможных налоговых обязательств. Компания также оспаривает четыре обвинения в уклонении от уплаты налогов и отдельные обвинения в отмывании денег, выдвинутые антикоррупционным агентством Нигерии.