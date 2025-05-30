SEC отозвала иск против биржи Binance и ее основателя

Binance продолжает сталкиваться с правовыми проблемами и в других странах. Так, 19 февраля сообщалось, что Нигерия подала иск против крупнейшей в мире криптовалютной биржи, требуя $79,5 млрд в качестве компенсации за экономические убытки и $2 млрд за неуплаченные налоги за два года. Власти страны обвиняют Binance в усугублении валютных проблем из-за популярности платформы среди местного населения для торговли найрой.