Власти Нигерии потребовали $81,5 млрд от Binance за экономические убытки
Нигерия подала иск против крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance, требуя $79,5 млрд за экономические убытки и $2 млрд за неуплаченные налоги за два года, сообщает Reuters со ссылкой на иск.
Власти обвиняют Binance в усугублении валютных проблем страны и задержали двух ее руководителей в 2024 г., поскольку криптовалютные платформы стали популярными для торговли найрой. Binance, не зарегистрированная в Нигерии, ранее заявляла о сотрудничестве с Федеральной налоговой службой Нигерии для урегулирования возможных налоговых обязательств. Компания также оспаривает четыре обвинения в уклонении от уплаты налогов и отдельные обвинения в отмывании денег, выдвинутые антикоррупционным агентством Нигерии.
В начале прошлого года Тигран Гамбарян, сотрудник Binance и бывший специальный агент налоговой полиции IRS-CI, был задержан нигерийскими властями при спорных обстоятельствах. После нескольких месяцев содержания под стражей и ухудшения здоровья, международное давление привело к его освобождению в конце 2024 г.
1 мая 2024 г. Федеральный суд Сиэтла приговорил основателя крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао, известного в сфере как «CZ», к четырем месяцам тюрьмы на фоне признания себя виновным в отмывании денег. Прокуратура США обвинила Binance в умалчивании 100 000 подозрительных транзакций, включая переводы группировкам «Хамас», «Аль-Каида » и ИГИЛ (обе последние организации признаны террористическими и запрещены в РФ). Американские прокуроры заявили, что биржа поддерживала продажу материалов о сексуальном насилии над детьми и являлась получателем значительной части доходов от вымогательства.
В июне 2023 г. Binance и ее основателю Чжао власти США предъявили обвинения в работе незарегистрированной биржи и введении инвесторов в заблуждение. Утверждалось, что Чжао использовал принадлежащий ему швейцарский фонд Sigma Chain для завышения объема торгов на платформе Binance.