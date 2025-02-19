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Власти Нигерии потребовали $81,5 млрд от Binance за экономические убытки

Ведомости

Нигерия подала иск против крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance, требуя $79,5 млрд за экономические убытки и $2 млрд за неуплаченные налоги за два года, сообщает Reuters со ссылкой на иск.

Власти обвиняют Binance в усугублении валютных проблем страны и задержали двух ее руководителей в 2024 г., поскольку криптовалютные платформы стали популярными для торговли найрой. Binance, не зарегистрированная в Нигерии, ранее заявляла о сотрудничестве с Федеральной налоговой службой Нигерии для урегулирования возможных налоговых обязательств. Компания также оспаривает четыре обвинения в уклонении от уплаты налогов и отдельные обвинения в отмывании денег, выдвинутые антикоррупционным агентством Нигерии. 

В начале прошлого года Тигран Гамбарян, сотрудник Binance и бывший специальный агент налоговой полиции IRS-CI, был задержан нигерийскими властями при спорных обстоятельствах. После нескольких месяцев содержания под стражей и ухудшения здоровья, международное давление привело к его освобождению в конце 2024 г.

1 мая 2024 г. Федеральный суд Сиэтла приговорил основателя крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао, известного в сфере как «CZ», к четырем месяцам тюрьмы на фоне признания себя виновным в отмывании денег. Прокуратура США обвинила Binance в умалчивании 100 000 подозрительных транзакций, включая переводы группировкам «Хамас», «Аль-Каида » и ИГИЛ (обе последние организации признаны террористическими и запрещены в РФ). Американские прокуроры заявили, что биржа поддерживала продажу материалов о сексуальном насилии над детьми и являлась получателем значительной части доходов от вымогательства.

В июне 2023 г. Binance и ее основателю Чжао власти США предъявили обвинения в работе незарегистрированной биржи и введении инвесторов в заблуждение. Утверждалось, что Чжао использовал принадлежащий ему швейцарский фонд Sigma Chain для завышения объема торгов на платформе Binance.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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