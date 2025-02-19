Власти Нигерии потребовали $81,5 млрд от Binance за экономические убытки

Власти обвиняют Binance в усугублении валютных проблем страны и задержали двух ее руководителей в 2024 г., поскольку криптовалютные платформы стали популярными для торговли найрой. Binance, не зарегистрированная в Нигерии, ранее заявляла о сотрудничестве с Федеральной налоговой службой Нигерии для урегулирования возможных налоговых обязательств. Компания также оспаривает четыре обвинения в уклонении от уплаты налогов и отдельные обвинения в отмывании денег, выдвинутые антикоррупционным агентством Нигерии.