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Акционеры «Акрона» одобрили дивиденды в 427 рублей на акцию

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Акционеры производителя минеральных удобрений «Акрон» на годовом собрании одобрили выплату дивидендов по итогам 2024 г. в размере 427 руб. на одну акцию. Об этом говорится в опубликованном сообщении компании.

Всего на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным акциям будет направлено 15,695 млрд руб.

Также акционеры утвердили распределение части прибыли 2023 г. в размере 3,9 млрд руб. Решено выплатить дивиденды в 107 руб. на акцию.

Дата определения лиц, имеющих право на получение дивидендов, установлена на 9 июня 2025 г.

27 мая компания отчиталась о финансовых результатах за I квартал 2025 г. Выручка «Акрона» по МСФО выросла на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 66,9 млрд руб. А чистая прибыль компании за отчетный период увеличилась более чем в два раза: с 6,476 млрд руб. в I квартале 2024 г. до 14,495 млрд руб. в I квартале 2025 г.

Кроме того, за I квартал чистый долг компании снизился на 5%, составив 98,605 млрд руб. Объем производства вырос на 11%, достигнув 2,338 млн т против 2,105 млн т годом ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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