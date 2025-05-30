Акционеры «Акрона» одобрили дивиденды в 427 рублей на акцию

27 мая компания отчиталась о финансовых результатах за I квартал 2025 г. Выручка «Акрона» по МСФО выросла на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 66,9 млрд руб. А чистая прибыль компании за отчетный период увеличилась более чем в два раза: с 6,476 млрд руб. в I квартале 2024 г. до 14,495 млрд руб. в I квартале 2025 г.