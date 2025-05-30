СД «Аэрофлота» рекомендовал дивиденды за 2024 год в размере 5,27 рубля на акцию
Решение основано на новой дивидендной политике авиаперевозчика. По ней целевой уровень выплат составляет 50% от скорректированной прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Но по законам РФ размер дивидендов ограничен прибылью по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).
Держатели акций получат выплаты впервые с 2019 г., если рекомендация будет утверждена на годовом общем собрании акционеров, запланированном на 30 июня.
30 мая компания представила финансовую отчетность за I квартал 2025 г. Выручка «Аэрофлота» выросла до 190,2 млрд руб., что стало результатом изменения доходных ставок и увеличения пассажирооборота. Чистая прибыль за отчетный период составила 26,9 млрд руб. против 1,1 млрд руб. в прошлом году.
Всего группа «Аэрофлот» в I квартале перевезла 11,6 млн пассажиров. Это на 0,8% больше показателя аналогичного периода 2024 г. На внутренних направлениях пассажиропоток увеличился на 0,2% до 8,7 млн человек. А на международных – до 3 млн пассажиров (+2,9%).