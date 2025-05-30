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СД «Аэрофлота» рекомендовал дивиденды за 2024 год в размере 5,27 рубля на акцию

Ведомости

Совет директоров «Аэрофлота» рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 г. в размере 5,27 руб. на одну акцию. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Решение основано на новой дивидендной политике авиаперевозчика. По ней целевой уровень выплат составляет 50% от скорректированной прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Но по законам РФ размер дивидендов ограничен прибылью по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

Держатели акций получат выплаты впервые с 2019 г., если рекомендация будет утверждена на годовом общем собрании акционеров, запланированном на 30 июня.

30 мая компания представила финансовую отчетность за I квартал 2025 г. Выручка «Аэрофлота» выросла до 190,2 млрд руб., что стало результатом изменения доходных ставок и увеличения пассажирооборота. Чистая прибыль за отчетный период составила 26,9 млрд руб. против 1,1 млрд руб. в прошлом году.

Всего группа «Аэрофлот» в I квартале перевезла 11,6 млн пассажиров. Это на 0,8% больше показателя аналогичного периода 2024 г. На внутренних направлениях пассажиропоток увеличился на 0,2% до 8,7 млн человек. А на международных – до 3 млн пассажиров (+2,9%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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