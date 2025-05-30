СД «Аэрофлота» рекомендовал дивиденды за 2024 год в размере 5,27 рубля на акцию

Всего группа «Аэрофлот» в I квартале перевезла 11,6 млн пассажиров. Это на 0,8% больше показателя аналогичного периода 2024 г. На внутренних направлениях пассажиропоток увеличился на 0,2% до 8,7 млн человек. А на международных – до 3 млн пассажиров (+2,9%).