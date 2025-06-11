Количество ценных бумаг на торгах СПБ биржи увеличится до 116 в выходные дни

Как объяснили в пресс-службе, в субботу и воскресенье пользователям доступны те ценные бумаги, ценовые движения которых входят в «жесткие границы», установленные в размере +/-3% от последней текущей цены до 31 октября 2025 г. Такое сужение диапазона необходимо «для снижения рисков с целью защиты инвесторов». Торги по выходным СПБ биржа запустила с 1 февраля.