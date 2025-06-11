Количество ценных бумаг на торгах СПБ биржи увеличится до 116 в выходные дни
СПБ биржа увеличит количество ценных бумаг на торгах в выходные дни, сообщили в официальном Telegram-канале торговой площадки. Добавятся акции восьми компаний, общее число в списке доступных инвесторам бумаг достигнет 116.
Акции ПАО «Абрау-Дюрсо», МКПАО «Циан», «Группы Черкизово», «Россети Ленэнерго», «Мостотреста», «Новороссийского комбината хлебопродуктов», РКК «Энергия», «Русолово» расширят список ценных бумаг, говорится в сообщении биржи. Инвесторы также смогут вкладываться в акции этих компаний в вечернюю дополнительную сессию (с 19:00 до 23:50 мск).
Как объяснили в пресс-службе, в субботу и воскресенье пользователям доступны те ценные бумаги, ценовые движения которых входят в «жесткие границы», установленные в размере +/-3% от последней текущей цены до 31 октября 2025 г. Такое сужение диапазона необходимо «для снижения рисков с целью защиты инвесторов». Торги по выходным СПБ биржа запустила с 1 февраля.