Акции «Русагро» теряют более 1% после отказа Мосгорсуда выпустить Мошковича

26 марта стало известно, что сотрудники силовых структур задержали Мошковича в Москве, а в офисах компании прошли обыски. Основатель «Русагро» и Басов обвиняются по ст. 159 и ст. 201 УК РФ (мошенничество и злоупотребление полномочиями). Речь в уголовном деле против Мошковича идет о предполагаемом мошенничестве с активами крупного масложирового холдинга «Солнечные продукты». На следующий день основатель «Русагро» был арестован Мещанским судом до 25 мая. Защита просила не заключать бизнесмена под стражу и предлагала залог в размере 1 млрд руб., но суд поместил его в СИЗО.