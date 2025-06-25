Акции «Русагро» теряют более 1% после отказа Мосгорсуда выпустить Мошковича
Акции «Русагро» теряют более 1% в цене после отказа Мосгорсуда выпустить основателя компании Вадима Мошковича из СИЗО. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
По состоянию на 15:00 мск перед оглашением решения апелляционной инстанции стоимость одной обыкновенной акции компании составляла 109,8 руб. Уже в 15:20 мск ее стоимость опустилась до дневного минимума – 108,3 руб., потеряв более 1%. В настоящий момент стоимость активов продолжает снижаться, за день акции подешевели более чем на 1,6%.
25 июня Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на заключение под стражу Мошковича и бывшего гендиректора компании Максима Басова. Суд оставил предпринимателей в СИЗО до 25 августа. Сам предприниматель в заседании не участвовал.
В ходе заседания адвокаты Мошковича заявили, что следствие ведется неэффективно. По их словам, за время содержания под стражей основателя «Русагро» с ним было произведено всего одно следственное действие. Кроме того, по словам адвокатов, состояние здоровья Мошковича требует избрания более мягкой меры пресечения. Басов же заявил, что считает свое заключение под стражу жестоким и несправедливым. Он подчеркнул, что активно сотрудничает со следствием.
26 марта стало известно, что сотрудники силовых структур задержали Мошковича в Москве, а в офисах компании прошли обыски. Основатель «Русагро» и Басов обвиняются по ст. 159 и ст. 201 УК РФ (мошенничество и злоупотребление полномочиями). Речь в уголовном деле против Мошковича идет о предполагаемом мошенничестве с активами крупного масложирового холдинга «Солнечные продукты». На следующий день основатель «Русагро» был арестован Мещанским судом до 25 мая. Защита просила не заключать бизнесмена под стражу и предлагала залог в размере 1 млрд руб., но суд поместил его в СИЗО.
В конце мая следствие предъявило основателю «Русагро» обвинение о даче особо крупной взятки по ч. 5 ст. 291 УК РФ. Следствие установило 16 потерпевших по данному делу. Также были допрошены 10 свидетелей. Защита Мошковича, в свою очередь, возражала, поскольку ей не предоставили соответствующие материалы.